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跑輸全球 恒指失19600點創年半最大跌幅 收市跌1022點創6年低 成交北水

俄烏局勢持續緊張，中美會談前傳出俄羅斯曾向中國要求軍備緩助，或為會談添不明朗因素；中國內部亦因疫情而有多地封城；另一方面，對科技股打壓消息又再出現，港股午後跌勢加大。成交、北水流充入均大幅增加。恒指創年半最大跌幅，及6年低；科指創推出以來最大跌幅及有記錄來新低。根據彭博數據，國指、恒指為今日全球市場表現最差的指數。

恒指今早低開349點見全日頂，低位跌1137點，全日高低波幅787點。

恒指收市跌1022點或4.97%，報19531點，成交金額2230億元，較上日增加16.97%，是2021年11月30日2238.48億元成交後最多；國指跌505點或7.15%，報6555點。恒生科技指數收報3778點，跌11.03%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，51隻下跌，0隻無升跌。恒生（0011）升2.64%，收報144元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌18.88%，收報4.21元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報77.85元，跌1.08%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見23.6元，收報23.95元，跌28.72%。

恒指續於主要平均線，最近為10天線(21290.52點)。科指續於主要平均線，最近為10天線(4563.33點)。

北水南下合計淨流入64.72億元，較上日增加69.49%，是1月20日65.44億元後最多。北水連續第14日流入，累計流入367.93億元，對上一次連續14日淨流入是1月24日。南水北上合計淨流出144.08億元人民幣，較上日增加185.78%，連續第6日流出，累計流出507.29億元。

三大指數即市表現

恒指曾跌最多5.53%，是2020年5月22日後最大跌幅，當日跌幅為5.77%。今低見19416.78點，是2016年3月1日19108.3點後最低。今日收市報19531.66點，是2016年3月1日後收市新低，當日報19407.46點。連跌2日，累計跌1358.6點，對上一次連跌2日是3月7日。

科指曾跌最多11.7%，創上市以來最大跌幅，今低見3749.9點，創上市新低。今日收市報3778.6點，是2019年9月4日後收市新低，當日報3764.02點。連跌2日，累計跌658.05點，對上一次連跌2日是3月3日。

國指曾跌最多7.75%，是2015年8月24日後最大跌幅，當日跌幅為7.9%。低見6513.21點，是2009年3月3日6403.95點後最低。今日收市報6555.55點，是2008年11月24日後收市新低，當日報6376.96點。連跌2日，累計跌700.27點，對上一次連跌2日是3月3日。

午後消息股表現

騰訊（0700）因微信支付違規，或面臨創紀錄罰款。見52周低330元，收報331.8元，跌9.79%。

國家網信辦擬禁向少年提供高網絡付費服務，嗶哩嗶哩（9626）。創上市新低，見131.9元，收報133.9元，跌19.43%。

太和控股（0718）發盈警，去年虧損擴大至最少3億元。見52周低0.081元，收報0.081元，無升跌。

碧桂園（2007）澄清現金儲備充足。見52周低4.15元，收報4.21元，跌18.88%。

今早及隔晚消息股表現

銀保監指警惕過度借貸消費，阿里（9988）京東（9618）百度（9888）急挫。阿里創上市新低，見80.25元，收報80.9元，跌10.9%。京東（9618）創上市新低，見177.6元，收報180元，跌14.77%。百度（9888）創上市新低，見108元，收報108.1元，跌17.79%。

發改委據報要求提高煤炭產能。煤炭股神華（1088）收報20.1元，跌5.63%；兗煤（1171）收報18.96元，跌8.85%；兗煤澳洲（3668）收報30元，升1.01%；中煤能源（1898）收報4.59元，跌7.46%；伊泰（3948）收報6.15元，跌7.38%；南戈壁（1878）收報1.1元，跌14.06%。

恒馳5具備銷售資格，將於第二季上市。恒汽（0708）收報2.99元，跌5.08%。

富士康暫停深圳iPhone工廠生產。鴻騰（6088）創上市新低，見0.91元，收報0.92元，跌9.8%；丘鈦（1478）收報6.09元，跌4.25%；舜宇（2382）見52周低121.3元，收報123.5元，跌8.65%；高偉電子（1415）收報6.3元，跌12.98%；通達（0698）見52周低0.125元，收報0.127元，跌5.22%；瑞聲（2018）見52周低17.06元，收報17.22元，跌8.99%；比亞迪電子（0285）見52周低15.92元，收報16.72元，跌8.43%；信利國際（0732）收報2.01元，跌9.87%；富智康（2038）見52周低0.91元，收報0.92元，跌6.12%；小米（1810）見52周低12.36元，收報12.48元，跌8.64%。

深圳宣布封城一周，另，星島日報：香港可能將餐廳每桌限位人數從2人調整至1人。香港科技探索（1137）見52周低6.57元，收報6.68元，跌3.75%；日清食品（1475）見52周低4.96元，收報4.97元，跌2.36%；維他奶（0345）見52周低12.22元，收報12.38元，跌2.83%；金源米業（0677）見52周低0.46元，收報0.46元，跌3.16%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.65元，跌1.52%。大快活（0052）收報14.2元，無升跌；大家樂（0341）見52周低11.42元，收報11.42元，跌3.71%；叙福樓（1978）收報0.79元，跌4.82%；稻香（0573）收報0.77元，跌8.33%；譚仔國際（2217）收報2.27元，跌6.2%。

多間公司公布業績，當中包括普拉達（1913）等。收報37.9元，跌4.17%。

思摩爾（6969）擬斥不超過15億元回購。創上市新低，見15.48元，收報15.72元，跌24.06%。

京東集團（9618）斥90億人幣購內地物流商德邦。創上市新低，見177.6元，收報180元，跌14.77%。

美的置業（3990）「換貨」增持南京地產項目，售兩地皮予金科。收報11.46元，跌4.18%。

龍光集團（3380）上月合約銷售額按年跌65%。創上市新低，見1.45元，收報1.47元，跌19.23%。

中電信（0728）料去年淨利潤按年增最多25%。收報2.87元，跌2.05%。

TVB（0511）發盈警料2021年度虧損逾6.4億元。收報4.58元，跌7.1%。

祖龍娛樂（9990）發盈警，料去年經調整虧損逾2.2億人幣。收報6.85元，跌9.99%。

丘鈦科技（1478）2月攝像頭模組銷量按年跌近18%，按月跌45%。收報6.09元，跌4.25%。

中國奧園（3883）2月合同銷售按年跌80%。見52周低0.98元，收報0.99元，跌13.91%。

佳寧娜（0126）新數據中心投入服務，料為電信、雲服務提供解決方案。見52周低0.465元，收報0.485元，跌2.02%。

中國聯通（0762）去年多賺15%，息9.6分人幣。聯通：保持資本開支增長，料6G應用仍需時。收報3.88元，跌4.67%。

TCL電子（1070）去年少賺67%，息16.7仙。見52周低2.9元，收報2.91元，跌11.01%。

中人壽（2628）首兩月保費收入按年跌5%，人保則升17%。見52周低11.72元，收報11.8元，跌2.32%。

世茂（0813）2月合約銷售額按年跌57.3%。見52周低3.72元，收報3.77元，跌10.87%。

和黃醫藥（0013）：被美證交會列入清單，若未符要求或2024年在美退市。創上市新低，見23.35元，收報24.1元，跌8.37%。

培力（1498）農本方推視像中醫診症，藥物可速遞至府上。收報0.86元，跌1.15%。

東瀛遊（6882）料去年虧損擴大至1.28億。收報0.395元，跌1.25%。

譚仔國際（2217）經營的「譚仔三哥」日本新宿分店本月底開業，餐牌曝光，部分食材香港直送。收報2.27元，跌6.2%。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見239元，收報222.4元，跌2.63%；匯聚科技（1729）創上市新高，見1.45元，收報1.41元，升2.92%；電能實業（0006）創52周高，見51.95元，收報51.95元，升0.68%；興合（1891）創52周高，見0.285元，收報0.265元，跌1.85%。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見80.25元，收報80.9元，跌10.9%；奧園健康（3662）創上市新低，見1.81元，收報1.83元，跌8.04%；彩生活（1778）創上市新低，見0.54元，收報0.54元，跌14.29%；世茂服務（0873）創上市新低，見4.07元，收報4.13元，跌12.5%；時代鄰里（9928）創上市新低，見1.84元，收報1.91元，跌11.57%；融創服務（1516）創上市新低，見4.18元，收報4.2元，跌20.15%；中駿商管（0606）創上市新低，見1.85元，收報1.91元，跌5.45%；合景悠活（3913）創上市新低，見2.31元，收報2.33元，跌12.41%；金科服務（9666）創上市新低，見21.15元，收報22元，跌17.91%；建業新生活（9983）創上市新低，見3.86元，收報3.99元，跌4.09%；興業物聯（9916）創上市新低，見0.79元，收報0.84元，跌1.18%；榮萬家（2146）創上市新低，見3.67元，收報3.67元，跌7.56%；滔搏（6110）創上市新低，見5.64元，收報5.76元，跌15.79%；中國動向（3818）創上市新低，見0.445元，收報0.445元，跌9.18%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.55元，收報0.55元，跌11.29%；龍光地產（3380）創上市新低，見1.45元，收報1.47元，跌19.23%；時代中國（1233）創上市新低，見1.96元，收報1.98元，跌12.39%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.37元，收報1.37元，跌9.27%；花樣年（1777）創上市新低，見0.222元，收報0.226元，跌7.76%；當代置業（1107）創上市新低，見0.099元，收報0.1元，跌10.71%；首創鉅大（1329）創上市新低，見0.68元，收報0.68元，跌10.53%；融信中國（3301）創上市新低，見2.06元，收報2.06元，跌12.34%；明發（0846）創上市新低，見0.27元，收報0.3元，跌6.25%；中梁（2772）創上市新低，見2.18元，收報2.25元，跌6.25%；鴻騰（6088）創上市新低，見0.91元，收報0.92元，跌9.8%；新城悅（1755）見52周低9.06元，收報9.15元，跌16.67%；雅生活服務（3319）見52周低10.16元，收報10.18元，跌9.75%；碧桂園服務（6098）見52周低28元，收報29.25元，跌21.48%；旭輝永升服務（1995）見52周低8.4元，收報8.58元，跌24.47%；佳兆業美好（2168）見52周低8.19元，收報8.3元，跌7.37%；華潤萬象（1209）見52周低30.05元，收報30.7元，跌13.15%；安踏（2020）見52周低85.2元，收報86.6元，跌11.5%；寶勝國際（3813）見52周低0.78元，收報0.78元，跌17.02%；合景泰富（1813）見52周低2.62元，收報2.64元，跌8.65%；寶龍地產（1238）見52周低2.77元，收報2.82元，跌7.54%；萬科（2202）見52周低14.62元，收報14.78元，跌7.04%；融創（1918）見52周低4.36元，收報4.44元，跌20.29%；新城發展（1030）見52周低2.7元，收報2.83元，跌15.77%；世茂集團（0813）見52周低3.72元，收報3.77元，跌10.87%；雅居樂（3383）見52周低3.38元，收報3.4元，跌6.59%；奧園（3883）見52周低0.98元，收報0.99元，跌13.91%；旭輝（0884）見52周低3.39元，收報3.49元，跌19.95%；金地商置（0535）見52周低0.68元，收報0.7元，跌11.39%；保利置業（0119）見52周低1.68元，收報1.7元，跌6.59%；瑞安房地產（0272）見52周低0.99元，收報0.99元，跌6.6%；中駿集團（1966）見52周低1.23元，收報1.25元，跌10.07%；佳寧娜（0126）見52周低0.465元，收報0.485元，跌2.02%；朗詩（0106）見52周低0.197元，收報0.205元，跌1.44%；金茂（0817）見52周低2元，收報2元，跌11.11%。

異動股

上升異動股，包括，雅士利國際（1230）停牌；泰凌醫藥（1011）收報0.075元，升13.64%；指尖悅動（6860）收報0.158元，升12.06%；新世紀醫療（1518）收報1.06元，升10.42%；原生態牧業（1431）收報0.255元，升9.44%；WAC（8619）收報0.102元，升7.37%；維太創科（6133）收報0.24元，升6.19%；藍鼎國際（0582）收報0.234元，升5.88%；匯安智能科技（8379）收報0.139元，升5.3%；綠科科技（0195）收報0.15元，升4.9%。

下跌異動股，包括，萬國數據（9698）創上市新低，見23.6元，收報23.95元，跌28.72%；諾輝健康（6606）創上市新低，見16.68元，收報16.7元，跌25.78%；旭輝永升服務（1995）見52周低8.4元，收報8.58元，跌24.47%；金茂服務（0816）創上市新低，見3.82元，收報3.83元，跌24.16%；海倫司（9869）創上市新低，見9.65元，收報9.84元，跌24.07%；思摩爾（6969）創上市新低，見15.48元，收報15.72元，跌24.06%；名仕快相（8483）創上市新低，見0.05元，收報0.057元，跌22.97%；小鵬汽車（9868）創上市新低，見80.65元，收報82元，跌22.2%；明源雲（0909）創上市新低，見7.6元，收報7.65元，跌21.54%；碧桂園服務（6098）見52周低28元，收報29.25元，跌21.48%。

 

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