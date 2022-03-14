該集團稱，收入及溢利減少，與其從上市及非上市股本投資之股息收入減少有關。當中2021年度來自恒大的股息收入只有約1.6億元，相較2020年度的19.7億元減少。另其在投資及財資產品，要通過損益賬反映已變現及未變現投資虧損，當中已變現虧損淨額約15億元，餘下投資的未變現虧損淨額預計也有約9.5億元。

此外，在中國恒大投資方面，受到該股因為流動資金及持續經營問題，盈利下降及派息率減少，甚至面對收緊借貸比率政策等影響，致股價下跌，因此華置分別錄得已變現虧損及未變現虧損約78.7億及30.5億元。其強調，有關虧損並非現金項目，因此對現金流量並無構成影響。至於來自就英國投資物業向租戶收取之拆卸費用屬較少數目，沒有如2020年度般出現退租補償及拆卸費用 2.5億元。

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