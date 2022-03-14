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國泰2月大削運力 載客按年升47%載貨跌20% 料3月無顯著復蘇跡象

國泰（0293）公布2月份數字，因應需求疲弱繼續大幅削減運力，相對1月份的運力進一步減少約28%，貨運運力相當於疫情前的25%。2月份載客按年升47.9%，載貨跌20.9%。預期3月客運需求將不會有顯著的復蘇跡象。3月份由香港運載的出口貨量將仍受壓，但其他市場的需求轉強，公司團隊將全力捕捉市場契機。國泰收報6.89元，跌3.23%。

2月份載客31253人次，按年增加47.9%，相比疫情前2019年2月的水平下跌98.9%。收入乘客千米數按年上升5.2%，但與2019年2月相比仍減少99%。乘客運載率增加33.8個百分點至47.6%，以可用座位千米數計算的運力按年減少69.4%，與2019年2月相比下跌98.4%。在2022年首兩個月，載客人次雖然較去年同期增加8.6%，但運力下跌72.8%,而收入乘客千米數亦減少12.5%。

2月份運載65126公噸貨物，較去年同月減少20.9%，與2019年2月相比減少50.4%。月內的貨物收入噸千米數按年下跌53.3%，與2019年2月相比減少67.9%。運載率上升0.9個百分點至80.5%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少53.8%，與2019年2月相比減少75.8%。在2022年首兩個月，載貨量較去年同期下跌27.1%，運力下跌59.1%，而貨物收入噸千米數則下跌59.6%。

顧客及商務總裁林紹波表示，「經營環境依然嚴峻。香港實施的旅遊及營運規限持續影響我們的客運運力，我們在2月份的客運運力較疫情前水平不足2%，相對1月份的運力進一步減少約28%」。

林紹波表示，「由中國內地經香港前往長途航點的客運需求持續，而農曆新年後亦有不少乘客由香港前往中國內地。此外，我們亦靈活調配客運運力以配合短期需求。月內，中國內地與香港的留學生前往澳洲的需求亦見增長。因此，上月的乘客量較1月有所增加，載客率上升至近48%」。

林紹波表示，「貨運方面，長途貨運航班因應機組人員的檢疫措施而削減。我們於2月份運作的貨運運力相當於疫情前的25%。由於當局收緊了中國內地與香港的跨境陸路貨運安排，加上香港的疫情升溫，導致本地市場需求減少。此外，在農曆新年過後，由亞洲前往長途航點的需求復甦步伐亦較市場預期緩慢」。

林紹波表示，「為應對有關挑戰，貨運團隊專注捕捉亞洲區域航線的商機，例如快速抗原測試劑的貨運需求由二月至今一直保持強勁。截至二月底，我們合共運載了超過1,300萬套快速抗原測試劑到香港。國泰全力支持特區政府的抗疫措施，會繼續運載重要的醫療物資」。

林紹波預期，「3月份，我們本來預期客運需求多集中於往來中國內地航線。然而，內地當局因防控疫情而實施了更嚴格的客運運力限制措施，加上香港現有的旅遊限制仍然持續，預期3月份的客運需求將不會有顯著的復蘇跡象」。

林紹波表示，「至於貨運方面，在長途貨運航班的營運能力持續受壓下，我們重新部署前往北亞和印度次大陸的貨機航班，盡力爭取業務商機。我們仍努力不懈地盡力增加長途貨運運力，並已恢復了前往美國亞特蘭大、休斯敦和邁阿密的貨機航班。3月份由香港運載的出口貨量將仍受壓，但其他市場的需求轉強，公司團隊將全力捕捉市場契機」。

 

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