在討論延長給予青山控股的額度之餘，據悉亦有提案要求，青山控股將位於內地的鋼資產及印尼的鎳資產作為抵押品。儘管青山控股遇到麻煩，但是知情人士指，若延長給予青山控股的授信時間，以青山控股龐大的產能，加上鎳價在紀錄性高價水平，料延長給予青山控股授信的交易會有利可圖。據稱，青山控股欠付摩根大通、渣打、法巴甚至建行補倉按金。

在青山控股被挾空倉之際，報道指，該公司的經紀忙於購買鎳合約止損平倉，以防按金進一步增加，但是結果挾高指標性的3個月遠期合約造價多達66%。同時，對沖基金及其他參與者亦積極追入，致鎳價越挾越高。據稱，該公司的空倉盤涉及19萬噸鎳，在上周一以收市價計，涉值91億美元。後來英國倫敦金屬交易所（LME）提出停市後，進一步要求取消3月8日的交易，更惹來投資界不滿。AQR Capital Management宏觀策略聯席主管Jordan Brooks表示，若停市給予會員時間補按金做法合法，但是最令人震撼是要求取消所有交易。

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