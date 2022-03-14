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深圳封城 富士康工廠須關閉 鴻騰精密挫近一成 富智康瀉逾6%

新冠肺炎疫情在廣東急增，深圳今日起封城一周，影響當地工業生產，《金融時報》指蘋果（美：AAPL）代工商富士康和數十間深圳工廠已經已被勒令停工關閉。富士康旗下在深圳設廠的鴻騰精密（6088）下跌9.8%，富智康（2038）亦跌6.12%。

目前約有30間台灣公司在深圳工廠停產，它們生產電路板到觸摸屏幕等各種產品的，大多數製造商表示工廠將關閉至3月20日，等待地方政府進一步公告。富士康表示，已調整其他工廠的生產，將潛在影響降至最低。深圳封城可能加劇全球供應鏈的中斷，從而導致歐美通脹升溫，深圳的兩家工廠是蘋果iPhone的大型生產中心，近期正在組裝最新型號的iPhone 13。

內地疫情惡化，12日增加3122宗病例，其中1807宗為本地感染，創武漢疫情平息以來新高，病症急增正在考驗清零防疫戰略，目前內地在發現感染時，需在全市範圍進行封鎖、大規模檢測和細緻的接觸者追踪。

野村首席中國經濟學家陸挺表示，過去一周，中國的新冠疫情以驚人的速度惡化，隨著疫情嚴重惡化及內地維持清零戰略，該行認為中國今年經濟增長5.5%的目標正變得越來越不現實。

國家傳染病醫學中心主任張文宏則指出，內地出現Omicron變種病毒，如果全面開放與香港關口，內地醫療體係將崩潰。他指即使病毒感染很快，但如果放慢生活速度，病毒就無法快速傳播。

 

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