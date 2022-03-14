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Prada去年扭虧賺2.9億歐元 息60.2港仙

Prada(普拉達)（1913）公布截至去年底止全年業績，期內錄得收益淨額33.66億（歐元，下同），按固定匯率計，按年增加40.6%；全年收入淨額為2.94億元，對比2020年虧損5437萬元。董事會建議派發末期股息每股0.07元（60.2港仙）。

期內EBIT高於新冠肺炎前水平，錄4.9億元，相等於收益淨額14.5%，較2019年的EBIT增加59%。

按市場劃分，亞太區零售銷售較2019年按固定匯率計增加30.1%(，當中中國大陸、南韓及台灣的增長突出。相比2020年，相關地區增長29.1%。

公司表示，受惠正價銷售表現，零售渠道的銷售增長穩定上揚；相比2019年，按固定匯率計，直營店銷售按年增加15.2%，而最後一季增加23.5%；相比2019年，亞太區、美洲及中東錄得雙位數增長。

毛利率上升至佔收益淨額75.7%，而2020年為72%，2019年為71.9%。

普拉達今日全日收報37.9港元，跌4.17%。

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