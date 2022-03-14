摩通指，其跟進的內地科網股，因應美國證監會宣布首批可能除牌股份，在過去兩個交易日已平均累計下跌13%，若自俄羅斯與烏克蘭爆發衝突起計，更平均大插25%。其不單將前述6隻重磅中資科網股，連帶其他7隻科網股，一次過由優於大市調低至差於大市。另有6隻股份由優於大市，調低評級至中性。有4隻股份由中性調低至差於大市。1隻股份維持差於大市的評級不變。另5隻股份評級維持中性評級。

另該行亦大手將中資科網股目標價大劈價。當中阿里的目標價由175元大劈至63元；騰訊的目標價由570元，調低至265元，劈價逾五成；另將拼多多的目標價由105美元，狠劈至23美元，劈價幅度高達78.09%。

該行的報告直言，在未來6至12個月，中資科網股的股價前景難以預測，毫不吸引，一切取決於市場如何看中國的地緣政治風險、宏觀經濟復甦及監管風險而定。該等行業股份持續被沽，令其估值難獲支持。其指出，唯一給予快手（1024）優於大市評級，並認為未來2至3個月可以持長倉。其更指，騰訊作為業內指標股份，會因為資金持續流出科網股而繼續差於大市，不過，其認為仍然長線具增長前景。