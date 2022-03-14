摩根大通因應國際投資者將中國的地緣風險，加上內地的監管風險日增，因此一次過將28家內地科網股的評級調低或給予中性及差於大市評級，並且將重磅的科網股如阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）、京東（9618）、百度（9888）及網易（9999）等的評級由優於大市，調低至差於大市。同時狠劈多家股份目標價，當中阿里及京東的目標價更被狠劈六成以上，拼多多（美：PDD）的目標價劈價幅度幾近八成，幅度驚人。
摩通指，其跟進的內地科網股，因應美國證監會宣布首批可能除牌股份，在過去兩個交易日已平均累計下跌13%，若自俄羅斯與烏克蘭爆發衝突起計，更平均大插25%。其不單將前述6隻重磅中資科網股，連帶其他7隻科網股，一次過由優於大市調低至差於大市。另有6隻股份由優於大市，調低評級至中性。有4隻股份由中性調低至差於大市。1隻股份維持差於大市的評級不變。另5隻股份評級維持中性評級。
另該行亦大手將中資科網股目標價大劈價。當中阿里的目標價由175元大劈至63元；騰訊的目標價由570元，調低至265元，劈價逾五成；另將拼多多的目標價由105美元，狠劈至23美元，劈價幅度高達78.09%。
該行的報告直言，在未來6至12個月，中資科網股的股價前景難以預測，毫不吸引，一切取決於市場如何看中國的地緣政治風險、宏觀經濟復甦及監管風險而定。該等行業股份持續被沽，令其估值難獲支持。其指出，唯一給予快手（1024）優於大市評級，並認為未來2至3個月可以持長倉。其更指，騰訊作為業內指標股份，會因為資金持續流出科網股而繼續差於大市，不過，其認為仍然長線具增長前景。