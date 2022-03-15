中美高官在羅馬閉門長談6小時，圍繞俄烏問題激烈交鋒，美方提出對中國支持俄羅斯的關切，中方稱致力於勸和促談，堅決反對任何歪曲抹黑中國立場的言行。英國《金融時報》再引述消息稱，美國對盟友稱中國表現出願向俄羅斯提供軍事援助。中國外長王毅周一在與西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯通話時表示，中國不是俄烏危機當事方，更不希望制裁使中方受到影響。儘管中國否認，但交易員仍擔心北京對普京的親近可能會引發全球範圍內對中國公司的抵制，甚至是制裁。