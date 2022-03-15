中美高官在羅馬閉門長談6小時，圍繞俄烏問題激烈交鋒，美方提出對中國支持俄羅斯的關切，中方稱致力於勸和促談，堅決反對任何歪曲抹黑中國立場的言行。英國《金融時報》再引述消息稱，美國對盟友稱中國表現出願向俄羅斯提供軍事援助。中國外長王毅周一在與西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯通話時表示，中國不是俄烏危機當事方，更不希望制裁使中方受到影響。儘管中國否認，但交易員仍擔心北京對普京的親近可能會引發全球範圍內對中國公司的抵制，甚至是制裁。
納指曾跌最多2.25%，低見12555.35點，是2021年3月5日12397.05點後最低。金龍中國指數創紀錄最大跌幅，收市下挫12%，創2013年7月以來最低。摩根大通稱阿里等網絡股6至12個月「不可投資」。
道瓊斯工業平均指數收漲1點，升幅0.01%，報32945點。標普500指數收跌31點，跌幅0.75%，報4173點。納斯達克綜合指數收跌262點，或2.05%，報12581點。
NIKE跌4.13%，報117.57美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低33點，而聯合健康升1.05%，報487.92元，貢獻道指33點。
科技股方面，蘋果收市報150.62元，跌2.65%，谷歌母公司Alphabet收市報2519.02元，跌3.01%，亞馬遜收市報2837.06元，跌2.52%，Facebook收市報186.63元，跌0.52%。
歐洲STOXX 600指數收漲1.21%，報436點。德國DAX指數收漲2.21%，報13929點；法國CAC 40指數漲1.76%，報6369點；英國富時100指數收漲0.53%，報7193點。