摩根大通認為中國互聯網股6至12個月「不可投資」，股價展望「非此即彼」，認為近期在沒有估值支撐的情況下，全行業的拋售可能會繼續。

摩通稱，「大量國際投資者正在減少對中國互聯網行業的敞口，導致大量資金從該行業外流」。

評級被下調的大型科技股包括阿里巴巴（9988）、京東（9618）、騰訊（0700）、百度（9888）和拼多多，稱拼多多能見度缺乏蓋過當前成長潛力。

摩通認為，騰訊是今年上半年前景具挑戰性的背景下受行業資金外流衝擊的平台領頭羊。自動駕駛提供的長期驅動力難以挽救當下。在摩通對該行業的覆蓋中，唯一有超配評級的是快手（1024）。

28隻評級遭下調的股票

騰訊：超配下調至低配；目標價從570元降至265元。

阿里巴巴：超配下調至低配；目標價從175元降至63元。阿里巴巴（ADR）：超配下調至低配；目標價從180美元降至65美元。

美團（3690）：超配下調至低配；目標價從295元降至90元。

京東：超配下調至低配；目標價從380元降至135元。京東（ADR）：超配下調至低配；目標價從100美元降至35美元。

網易：超配下調至低配；目標價從195元降至93元。網易（ADR）：超配下調至低配；目標價從125美元降至60美元。

百度：超配下調至低配；目標價從235元降至85元。百度（ADR）：超配下調至低配；目標價從245美元降至90美元。

拼多多：超配下調至低配；目標價從105美元降至23美元。

攜程：超配下調至中性；目標價從30美元降至20美元。

貝殼找房：超配下調至低配；目標價從22美元降至7.5美元。

嗶哩嗶哩（9626）：超配下調至低配；目標價從620元降至116元。嗶哩嗶哩（ADR）：超配下調至低配；目標價從80美元降至15美元。

同程旅行：超配下調至中性；目標價從23元降至12元。

歡聚集團：超配下調至低配；目標價從145美元降至25美元。

愛奇藝：超配下調至低配；目標價從8美元降至2美元。

達達：超配下調至中性；目標價從14美元降至7.5美元。

Hello集團（陌陌）：超配下調至中性；目標價從17美元降至7美元。

微盟集團（2013）：超配下調至中性；目標價從9元降至3.5元。

金山雲：中性下調至低配；目標價從8美元降至3.5美元。

知乎：超配下調至低配；目標價從7美元降至1.8美元。

貓眼娛樂（1896）：超配下調至中性；目標價從11.5元降至6.5元。

虎牙：中性下調至低配；目標價從6.5美元降至3美元。

金融壹賬通：中性下調至低配；目標價從6美元降至0.7美元。

鬥魚：中性下調至低配；目標價從2.5美元降至1.2美元。

寶尊電商：超配下調至低配；目標價從18美元降至5美元。

6隻評級維持不變的股票

騰訊音樂：中性；目標價從6美元降至3.5美元。

微博：中性；目標價從32美元降至24美元。

唯品會：中性；目標價從9美元降至7美元。

汽車之家：中性；目標價從9美元降至7美元。

阿里影業（1060）：中性；目標價從33元降至25元。

叮咚買菜：低配；目標價從21美元降至2.5美元。

其他報道

中美就俄烏問題激烈交鋒 道指升1點 納指跌2% 金龍中國指數挫12%