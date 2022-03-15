蔣震為本港老牌工業家，出生於山東菏澤，父母早亡，家境貧困，惟其與機械和工業有著不解之緣，於1958年創立「震雄機器廠」，並在1966年推出首部香港設計及制造的十安士螺絲直射注塑機，從此被冠上「注塑機大王」美譽。

蔣震一手創辦的震雄集團，1991年在香港聯合交易所上市，奠定其全球注塑機生產商領導者的地位。蔣震亦是改革開放後首批進駐內地的工業家，早於1986年已在廣東省順德市組成合資企業。

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