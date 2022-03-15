期內，集團收入為113.44億元，按年升9.19%，EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利）79.54億元，按年升11.4%。

隨著2019冠狀病毒病疫情在年內漸趨緩和，香港經濟逐漸走出困境，商業客戶用電量上升，帶動售電量增加2.2%。

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