港燈（2638）公布，截至去年底止，全年股東應佔年內溢利29.33億元，按年增加7.36%，每股溢利33.19仙。董事局宣佈，信託就每股份合訂單位派發末期分派16.09仙，年內分派32.03仙，按年持平。
期內，集團收入為113.44億元，按年升9.19%，EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前溢利）79.54億元，按年升11.4%。
隨著2019冠狀病毒病疫情在年內漸趨緩和，香港經濟逐漸走出困境，商業客戶用電量上升，帶動售電量增加2.2%。
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