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中信國際電訊去年純利增至10.76億 派末期息每股17仙

中信國際電訊（1883）公布，截至去年12月底，集團全年純利為10.76億元，較2020年10.23億元增長5.2%；若撇除投資物業重估收益，按年則升2%。每股基本盈利為29.3仙；派末期息每股17仙，全年合共派息22.5仙。

集團去年總收入為94.86億元，按年升6.3%。按業務劃分，其中移動業務收益方面，集團去年銷售移動電話手機及設備收入達15.81億元，較2020年急升67.3%。至於去年電信服務收入為79.05億元，按年微跌0.9%；主要由於新冠肺炎疫情持續嚴峻，各地政府實施封城措施及出行限制，對集團漫遊相關服務收入造成不利影響。

截至去年12月底止，集團整體用戶量超過58.1萬戶，較2020年72萬戶減少19.3%；當中預付費顧客約17.8萬戶及後付費顧客則超過40.3萬戶。

 

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