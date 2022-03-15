宏利發布一項調查顯示，疫情肆虐下，港人有意增加醫療保障，近6成受訪者希望在未來半年內為自己或家人購買保險產品，逾4成進一步表示有興趣購買醫療及保障產品，包括自願醫保等醫療計劃，近4成則考慮購買年金、儲蓄保險等其他理財方案。
不過，調查亦發現，可扣稅產品已在3年前推出，惟港人對可扣稅方案的了解仍不足。在有關自願醫保認識方面，5成受訪者知道計劃設有21日冷靜期，僅44%受訪者了解計劃保障涵蓋投保時未知的已有疾病，25%知道先天性疾病治療已納入保障範圍，不足25%受訪者知道精神科住院治療屬於受保項目。在有關延期年金方面，只有3成人知道年金期可由50歲或以上開始領取，近4成誤以為是投資產品。
宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示，調查反映大多數受訪者仍然不熟悉可扣稅方案，因此未能積極規劃加強其醫療保障和退休準備。他建議，納稅人士多花點時間鑽研這些方案，以便善用這些產品為未來作好部署。
調查由宏利在2022年2月下旬進行，訪問本港納稅人對以下三種可扣稅方案的熟悉程度。
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