科技股繼續捱沽，部分低位反彈力不錯。恒生科技指數曾經跌逾7%，半日跌幅收窄至2.4%。美團（3690）、快手（1024）曾經跌8%、9%，半日分別升0.7%、跌2%。連日捱沽的汽車股亦有強勁反彈，吉利（0175）低位反彈9%，半日倒升逾3%。生物科技、醫藥、醫療股偏好，藥明生物（2269）升逾1%。體育用品做好，其他消費股如飲品、餐飲、家品股低位亦有反彈。不過，今年表現較強的資源、航運、電訊股卻有追跌情况，拖累大市表現。

汽車股大彈，鋰電股贛鋒鋰業（1772）先跌後回升，也可留意。贛鋒早前披露業績快報，去年純利增長超過四倍，主要是新能源車及儲能行業的快速發展，下游客戶對鋰產品的需求強勁增長，以及公司鋰電池板塊新建項目陸續投產、產能逐步釋放。據初步核算，公司今年首兩個月經營穩定，產品價格進一步上漲，銷量提高，推動收入按年增長2.6倍，純利升3倍左右。

贛鋒的股價今早急跌至86元回升，半日倒升近3%。該股去年5月低位發揮短線支持作用，加上大幅調整後估值趨向合理，可以於90元以下小注短炒，反彈料於100元有阻力。低收85元宜先離場。

劉思明

投資版副主編