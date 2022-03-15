外電報道，蘋果（美：AAPL）代工商富士康正與沙特阿拉伯談判，雙方考慮合作建設一座工廠，投資90億美元，主要生產微處理器、電動汽車組件及其它電子產品。
知情人士稱，沙特正在評估富士康提案，富士康準備在 Neom 建設一座半導體合同製造設施。
報道又指，富士康還在與阿聯酋談判，建廠地點有可能選定阿聯酋。沙特希望富士康保證工廠至少三分之二的產量能流入富士康現有供應鏈。
富士康已經準備在台灣、印度擴充產能。之前曾計劃投資 100 億美元在美國威斯康星州建廠，但最終投資規模大大縮減。
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