衝突持續亦令中國陷入兩難局面，一方面俄中俄一直是政治上合作夥伴，另一方面中方要與西方維持貿易夥伴關係，以促進國內經濟發展。因此，中國在處理問題上會趨向謹慎和保守。早前，中國訂立5.5%的GDP增長目標，他有信心中國可以達到目標。為此會加大流動性，如在第二季進一步下調存款準備金（RRR）約50個基點、下調中期借貸便利(MLF)政策利率，以確保中小企信貸健康與資金充裕。

投資部署方面，雖然預期環球未必陷入衰退，但市場定必更為波動，投資者可考慮保守投資，包括持有現金、美元、短期債券、黃金、能源相關、農業等資產。地區上中國及美國市場較為吸引，但油價走勢將會影響市場情緒。另要留意，內地疫情又再爆發，封城政策可能會影響電力、工業板塊。

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