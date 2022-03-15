內地今日網上流一份疑似國家衞健委發出題為「國家衞生健康委體制改革司關於請協助提供資料的函」便函，內容要求收信人於本月15日（今日）前就多個提問反饋，包括營利性醫療機構上市融資是否符合健康產業發展的政策導向；是否會在醫療行業內產生不良示範效應及導致社會資本在醫療領域無序擴張風險。
多家內地醫療機構股今日午後股價暴跌，海吉亞醫療（6078）股價一度插逾四成，現仍跌近30%； 錦欣生殖（1951）曾挫逾三成，現跌逾25%；固生堂（2273）及雍禾醫療（2279）亦跌逾升25%。
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