文章日期：2022年3月15日 14:50
多種不利消息籠罩中概股，金山軟件（3888）旗下在美國上市的金山雲（美：KC）稱，正探索在港交所（0388）主板雙重上市，以在不斷變化的市場和監管環境中，為股東提供更大的流動性和保護。
公司指，計劃有待監管部門批准和市場條件。金山雲表示，雖然近期股價出現波動，不過業務仍然正常不間斷。
中概股近日遭血洗，金山雲隔晚暴跌47.9%，收報2.56美元，創上市以來新低。
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