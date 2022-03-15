服裝品牌ESPRIT母企思捷環球（0330）去年開展重振業務計劃，繼新產品開發總裁上任後，集團最新宣布任命William Pak為行政總裁、Brian Wong為財務總監，以及Larry Luk為電子及營銷總監。
集團指，ESPRIT經歷了一系列運營變革，於去年上半年成功轉虧為盈，屬2017年以來的首次。董事會對新團隊重振品牌重返亞洲市場的能力充滿信心，包括電子商務擴張。
品牌新任行政總裁William Pak表示，全新團隊為品牌注入新活力。團隊有著共同的願景，將利用自身經驗，引領品牌進入嶄新的增長時代；並會與現任歐洲總裁Leif Erichson一起實現多維度業務策略，通過引入不同平台的全管道銷售的生態系統，為顧客提供重新構想的產品和消費體驗，與客戶建立長期關係，同時關注集團對社會和地球的影響，為品牌開創全新的一頁。
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