集團指，ESPRIT經歷了一系列運營變革，於去年上半年成功轉虧為盈，屬2017年以來的首次。董事會對新團隊重振品牌重返亞洲市場的能力充滿信心，包括電子商務擴張。

品牌新任行政總裁William Pak表示，全新團隊為品牌注入新活力。團隊有著共同的願景，將利用自身經驗，引領品牌進入嶄新的增長時代；並會與現任歐洲總裁Leif Erichson一起實現多維度業務策略，通過引入不同平台的全管道銷售的生態系統，為顧客提供重新構想的產品和消費體驗，與客戶建立長期關係，同時關注集團對社會和地球的影響，為品牌開創全新的一頁。

其他報道

港股急瀉 騰訊曾失守300元大關

傳中國衞健委詢問上市融資影響 內地醫療機構股價插水

景順：料中國年內降準50基點 GDP增長5.5%

人民幣表現反覆 曾貶值至近4個月最弱

光大環境去年賺68億元升13% 末期息派15仙

富士康洽談在沙特建90億美元工廠

【選股王】贛鋒鋰業小注短炒

稻香明日起局部恢復食肆有限度營運

中信國際電訊去年純利增至10.76億 派末期息每股17仙

永達汽車去年多賺53% 末期息0.479元人幣

港燈去年多賺逾7% 每單位分派16.09仙 全年派32.03港仙

國統局：成本上升、疫情反覆 經濟恢復基礎尚不牢固

滬深三大指數半日個別走 創板指2600點得而復失

碧桂園提前還債付息 倒升1%曾挫6.4%

科指反彈 多隻成份股止跌回升 美團升2.5% 金蝶升7.4% 阿里騰訊跌幅收窄

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經