moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指曾跌逾1200點見近十年新低

大市午後重拾跌勢，雖然今早內地公布的經濟數據好過預期，但市場對於中國的避險情緒升溫，一方面憂慮中俄密切關係帶來的風險，二來是對近日又監管科企，三，有傳高瓴投資中概股ADS虧損超300億美元，高瓴其後否認。

恒指曾跌1296.18或6.64%，是2020年3月13日後最大跌幅，當日跌幅為7.36%。暫低見18235.48點，是2012年6月5日18223.13點後最低。現報18360.28點，跌6%，暫連跌3日，累計跌2529.98點。

科指曾跌最多8.26%，低見3466.57點，創上市新低，現報3495.3點，跌7.5%。暫連跌3日。

國指曾跌最多7.69%，低見6051.62點，是2008年11月21日5889.13點後最低。現報6100.11點，跌6.95%。暫連跌3日，累計跌1155.71點。

道期現跌0.13%；標期現跌0.01%；納期現升0.18%。

紐油現跌5.87%或6.05美元，報96.96美元；布油現跌6.15%或6.58美元，報100.32美元；金價現跌1.08%或21.15美元，報1929.73美元；美國10年期債息現跌0.82%或0.0177厘，報2.1153厘。

 

 

其他報道

港股急瀉 騰訊曾失守300元大關

傳中國衞健委詢問上市融資影響 內地醫療機構股價插水

景順：料中國年內降準50基點 GDP增長5.5%

人民幣表現反覆 曾貶值至近4個月最弱

光大環境去年賺68億元升13% 末期息派15仙

富士康洽談在沙特建90億美元工廠

【選股王】贛鋒鋰業小注短炒

稻香明日起局部恢復食肆有限度營運

中信國際電訊去年純利增至10.76億 派末期息每股17仙

永達汽車去年多賺53% 末期息0.479元人幣

港燈去年多賺逾7% 每單位分派16.09仙 全年派32.03港仙

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會 

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經

 