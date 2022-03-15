恒指曾跌1296.18或6.64%，是2020年3月13日後最大跌幅，當日跌幅為7.36%。暫低見18235.48點，是2012年6月5日18223.13點後最低。現報18360.28點，跌6%，暫連跌3日，累計跌2529.98點。

科指曾跌最多8.26%，低見3466.57點，創上市新低，現報3495.3點，跌7.5%。暫連跌3日。

國指曾跌最多7.69%，低見6051.62點，是2008年11月21日5889.13點後最低。現報6100.11點，跌6.95%。暫連跌3日，累計跌1155.71點。

道期現跌0.13%；標期現跌0.01%；納期現升0.18%。

紐油現跌5.87%或6.05美元，報96.96美元；布油現跌6.15%或6.58美元，報100.32美元；金價現跌1.08%或21.15美元，報1929.73美元；美國10年期債息現跌0.82%或0.0177厘，報2.1153厘。

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