大市午後重拾跌勢，雖然今早內地公布的經濟數據好過預期，但市場對於中國的避險情緒升溫，一方面憂慮中俄密切關係帶來的風險，二來是對近日又監管科企，三，有傳高瓴投資中概股ADS虧損超300億美元，高瓴其後否認。
恒指曾跌1296.18或6.64%，是2020年3月13日後最大跌幅，當日跌幅為7.36%。暫低見18235.48點，是2012年6月5日18223.13點後最低。現報18360.28點，跌6%，暫連跌3日，累計跌2529.98點。
科指曾跌最多8.26%，低見3466.57點，創上市新低，現報3495.3點，跌7.5%。暫連跌3日。
國指曾跌最多7.69%，低見6051.62點，是2008年11月21日5889.13點後最低。現報6100.11點，跌6.95%。暫連跌3日，累計跌1155.71點。
道期現跌0.13%；標期現跌0.01%；納期現升0.18%。
紐油現跌5.87%或6.05美元，報96.96美元；布油現跌6.15%或6.58美元，報100.32美元；金價現跌1.08%或21.15美元，報1929.73美元；美國10年期債息現跌0.82%或0.0177厘，報2.1153厘。
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