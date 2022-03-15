據報告分析，香港電商市場預計在2021年至2025年間增長46%，市值高達312億美元。報告預計先買後付 (Buy Now, Pay later) 至2025年，將成為增長最快的網上購物支付方式，其複合年均增長率達到59%，在本港的接受程度將會愈來愈高。

店內消費支付方面，信用卡付款同樣佔總交易額最多，達55%，報告預計佔過半數的趨勢將保持到2025年。而手機錢包將為增長最快，預計於2025年佔36%，其複合年均增長率達到16%。

Worldpay from FIS 香港支付服務發言人蘇鈞濠表示，香港的支付方式日趨多元化，疫情下電子支付的整體需求持續上升，政府去年發放的電子消費券亦加快了電子支付在港的應用。不過，他指出，信用卡為電子錢包主要資金來源之一，並將繼續滲透市場。

《2022年全球支付報告》分析了全球、按地區分類，以及41個特定市場的支付趨勢，報告追蹤消費者在網上購物和銷售點的支付情況，辨認主要的支付趨勢，包括商戶間（B2B）和消費者對商戶（C2B）的實時支付，並預測未來的支付方式市場分配和市場規模。數據來自收集46,000 名消費者的調查結果。

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