Robert Goldstein日前接受《Las Vegas Review-Journal》訪問時透露，有一亞洲國家主動接觸他們，擬興建的項目與新加坡濱海灣金沙相若，並形容該亞洲國家屬一高層次的亞洲法域地區。Sanford C. Bernstein稱，泰國已非第一次探討開賭，去年該國眾議院已成立委員會跟進。《GGR Asia》引述兩名業界顧問指，料曼谷或成為當中熱點。金沙中國今日跟隨大市下跌，截至目前，今日該股再跌12.73%，最新報13.58元。

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截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

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合辦：明報財經 及 王道財經