金沙中國（1928）的母公司拉斯維加斯金沙去年出售拉斯維加斯的賭場及業務，套現62.5億美元（折合約484億港元），目前聚焦於澳門、新加坡。市場原本預期，拉斯維加斯金沙或將所套現資金，為部署在新加坡加碼投資，及為澳門續牌部署。隨著拉斯維加斯金沙主席Robert Goldstein日前接受媒體訪問時表示，正於亞洲地區洽商一新項目，《GGR Asia》引述美國證券行Sanford C. Bernstein指，該集團或劍指泰國市場。
Robert Goldstein日前接受《Las Vegas Review-Journal》訪問時透露，有一亞洲國家主動接觸他們，擬興建的項目與新加坡濱海灣金沙相若，並形容該亞洲國家屬一高層次的亞洲法域地區。Sanford C. Bernstein稱，泰國已非第一次探討開賭，去年該國眾議院已成立委員會跟進。《GGR Asia》引述兩名業界顧問指，料曼谷或成為當中熱點。金沙中國今日跟隨大市下跌，截至目前，今日該股再跌12.73%，最新報13.58元。
其他報道
王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會
日期：2022年3月22日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
售價：HK$450
「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400
立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm
截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務
合辦：明報財經 及 王道財經