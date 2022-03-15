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金沙母公司去年賣產套現露眉目  或劍指泰國

金沙中國（1928）的母公司拉斯維加斯金沙去年出售拉斯維加斯的賭場及業務，套現62.5億美元（折合約484億港元），目前聚焦於澳門、新加坡。市場原本預期，拉斯維加斯金沙或將所套現資金，為部署在新加坡加碼投資，及為澳門續牌部署。隨著拉斯維加斯金沙主席Robert Goldstein日前接受媒體訪問時表示，正於亞洲地區洽商一新項目，《GGR Asia》引述美國證券行Sanford C. Bernstein指，該集團或劍指泰國市場。

Robert Goldstein日前接受《Las Vegas Review-Journal》訪問時透露，有一亞洲國家主動接觸他們，擬興建的項目與新加坡濱海灣金沙相若，並形容該亞洲國家屬一高層次的亞洲法域地區。Sanford C. Bernstein稱，泰國已非第一次探討開賭，去年該國眾議院已成立委員會跟進。《GGR Asia》引述兩名業界顧問指，料曼谷或成為當中熱點。金沙中國今日跟隨大市下跌，截至目前，今日該股再跌12.73%，最新報13.58元。

 

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