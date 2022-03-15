美證交會文件顯示，高瓴資本旗下HHLR Advisors截至2021年四季度底，在美股市場共持有76隻股份，持倉總市值約64.72億美元。

按內媒統計，高瓴資本在美股市場上共持有19家企業的股份，截至3月11日，至少12家公司的投資處於浮虧狀態，其中新能源汽車蔚來（美：NIO）現價較高瓴的投資成本已腰斬，中指控股（美：CIH）、愛奇藝（美：IQ）和塗鴉智能（美：TUYA）跌幅超過70%。從細分行業來看，高瓴在房地產領域的投資浮虧最為嚴重。

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