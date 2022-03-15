恒指今早低開600點，高位跌138點，午後擴大跌幅至1296點，高低波幅1157點。

恒指收市跌1116點或5.72%，報18415點，成交金額2861億元，較上日增加28.3%，是2021年7月27日3606.7億元成交後最多；國指跌431點或6.58%，報6123點。恒生科技指數收報3472點，跌8.1%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。

安踏（2020）、農夫山泉（9633）、瑞聲（2018）貢獻恒指較多。

藍籌2隻升，64隻下跌，0隻無升跌。安踏（2020）升1.1%，收報87.55元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌15.4%，收報28.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報7.38元，跌1.07%；跌幅最大的是閱文（0772）見52周低23元，收報23.65元，跌24.08%。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(20855.86點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4395點)。

北水南下合計淨流入93.84億元，較上日增加44.99%，連續第15日流入，累計流入461.77億元，淨流入金額是2021年5月12日98.1億元後最多。北水，對上一次連續15日淨流入是2022年1月25日。南水北上合計淨流出160.24億元人民幣，較上日增加11.22%，連續第7日流出，累計流出667.53億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多6.64%，是2020年3月13日後最大跌幅，當日跌幅為7.36%。今曾低見18235.48點，是2012年6月5日18223.13點後最低。今日收市報18415.08點，是2016年2月12日後收市新低，當日報18319.58點。連跌3日，累計跌2475.18點，對上一次連跌3日是3月8日；同時亦連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月8日。

科指曾跌最多8.34%，是3月14日後最大跌幅，當日跌幅為11.7%。今曾低見3463.44點，創記錄新低。今日收市報3472.42點，是2019年1月17日後收市新低，當日報3456.78點。連跌3日，累計跌964.23點，對上一次連跌3日是3月4日；同時亦連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月3日。

國指曾跌最多7.69%，是3月14日後最大跌幅，當日跌幅為7.75%。今曾低見6051.62點，是2008年11月21日5889.13點後最低。今日收市報6123.94點，是2008年10月29日後收市新低，當日報5786.71點。連跌3日，累計跌1131.88點，對上一次連跌3日是3月4日，同時亦連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月3日。

午後消息股表現

ESPRIT大換血，新CEO、CFO和電子及營銷總監上任。ESPRIT母企思捷環球（0330）收報0.83元，跌6.74%。

傳中國衞健委詢問上市融資影響，內地醫療機構股價插水。海吉亞醫療（6078）創上市新低，見16.2元，收報20.2元，跌30.1%。錦欣生殖（1951）創上市新低，見4.43元，收報5元，跌24.59%。固生堂（2273）創上市新低，見14.86元，收報20.75元，跌28.08%。雍禾醫療（2279）創上市新低，見6.89元，收報7.79元，跌24.81%。

光大環境（0257）去年賺68億元升13%，末期息派15仙。收報4.2元，跌21.93%。

稻香（0573）明日起局部恢復食肆有限度營運。創上市新低，見0.73元，收報0.74元，跌3.9%。

中信國際電訊（1883）去年純利增至10.76億，派末期息每股17仙。收報2.76元，升3.76%。

永達汽車（3669）去年多賺53%，末期息0.479元人幣。見52周低6.51元，收報6.8元，跌1.31%。

港燈（2638）去年多賺逾7%，每單位分派16.09仙，全年派32.03港仙。收報7.73元，跌0.77%。

今早及隔晚消息股表現

震雄集團（0057）震雄創辦人、蔣麗芸父親蔣震離世，享年100歲。見52周低2元，收報2.1元，升0.48%。

多間公司公布業績，績前表現如下，長江生命科技（0775）見52周低0.56元，收報0.56元，跌9.68%。富智康（2038）見52周低0.87元，收報0.88元，跌4.35%。平安好醫生（1833）創上市新低，見15.54元，收報15.74元，跌13.8%。

摩通稱中國網企「不可投資」，騰訊（0700）目標價腰斬至265元，阿里（9988）63元。騰訊見52周低297元，收報298元，跌10.19%。阿里（9988）創上市新低，見71元，收報71.25元，跌11.93%。

匯控（0005）售希臘分行業務，未有公布作價。收報49.2元，跌0.81%。

百勝中國（9987）3月首兩周同店銷售跌20%。創上市新低，見281元，收報290元，無升跌。

Prada（1913）去年扭虧賺2.9億歐元，息60.2港仙收報37.9元，無升跌。

香港航天科技（1725）與城大簽訂意向書，拓航天衛星研究合作。收報13.8元，跌8%。

雅各臣科研製藥（2633）：大股東增持股權至約60%，總代價1346萬。收報0.74元，跌6.33%。

華興資本（1911）盈喜，料去年純利增56%至16億元。創上市新低，見7.98元，收報8.01元，跌3.49%。

瑞房（0272）料去年扭虧為盈賺16億人幣。創上市新低，見0.89元，收報0.94元，跌5.05%。

國泰（0293）2月大削運力，載客按年升47%載貨跌20%，料3月無顯著復蘇跡象。收報6.75元，跌2.03%。

渣打（2888）據報物色接替風險總監人選。收報48.7元，跌1.81%。

龔永德獲委任數碼通（0315）獨立非執行董事。見52周低3.97元，收報4.02元，跌2.19%。

希瑪眼科（3309）盈喜，轉虧為盈賺最多2500萬元。見52周低3.55元，收報3.65元，跌11.41%。

華置（0127）發盈警：料2021年度虧損32至38億元，在恒大投資虧損109.2億元。收報2.21元，跌4.33%。

星島新聞集團（1105）發盈警料虧損1.4億。見52周低0.37元，收報0.37元，跌12.94%。

中興通訊（0763）於美國涉嫌簽證欺詐，或違反當地緩刑。見52周低12.7元，收報12.88元，跌10.56%。

破頂股表現

破頂股包括，電能實業（0006）創52周高，見51.95元，收報50.2元，跌3.37%；中盈盛達（1543）創52周高，見2.15元，收報2.09元，升1.95%。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見71元，收報71.25元，跌11.93%；奧園健康（3662）創上市新低，見1.6元，收報1.65元，跌9.84%；彩生活（1778）創上市新低，見0.49元，收報0.51元，跌5.56%；世茂服務（0873）創上市新低，見3.48元，收報3.58元，跌13.32%；恒大物業（6666）創上市新低，見1.78元，收報1.81元，跌5.73%；時代鄰里（9928）創上市新低，見1.65元，收報1.67元，跌12.57%；融創服務（1516）創上市新低，見3.34元，收報3.38元，跌19.52%；中駿商管（0606）創上市新低，見1.76元，收報1.8元，跌5.76%；合景悠活（3913）創上市新低，見2.16元，收報2.16元，跌7.3%；金科服務（9666）創上市新低，見19.82元，收報20.6元，跌6.36%；康橋悅（2205）創上市新低，見3.13元，收報3.14元，跌2.79%；建業新生活（9983）創上市新低，見3.08元，收報3.18元，跌20.3%；遠洋服務（6677）創上市新低，見3.06元，收報3.1元，跌10.14%；興業物聯（9916）創上市新低，見0.63元，收報0.77元，跌8.33%；榮萬家（2146）創上市新低，見3.3元，收報3.64元，跌0.82%；滔搏（6110）創上市新低，見5.38元，收報5.48元，跌4.86%；中國動向（3818）創上市新低，見0.405元，收報0.425元，跌4.49%；恒大（3333）創上市新低，見1.16元，收報1.16元，跌15.33%；禹洲（1628）創上市新低，見0.345元，收報0.37元，跌7.5%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.5元，收報0.52元，跌5.45%；龍光地產（3380）創上市新低，見1.3元，收報1.33元，跌9.52%；時代中國（1233）創上市新低，見1.73元，收報1.74元，跌12.12%；美的置業（3990）創上市新低，見10.02元，收報10.1元，跌11.87%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.28元，收報1.28元，跌6.57%；花樣年（1777）創上市新低，見0.212元，收報0.219元，跌3.1%；南航（1055）見52周低3.83元，收報3.85元，跌5.64%；東航（0670）見52周低2.53元，收報2.59元，跌3.36%；新城悅（1755）見52周低7.07元，收報7.3元，跌20.22%；雅生活服務（3319）見52周低9.24元，收報9.4元，跌7.66%；碧桂園服務（6098）見52周低25.15元，收報25.5元，跌12.82%；旭輝永升服務（1995）見52周低7.25元，收報7.33元，跌14.57%；佳兆業美好（2168）見52周低7.21元，收報7.4元，跌10.84%；綠城服務（2869）見52周低5.31元，收報5.37元，跌8.52%；華潤萬象（1209）見52周低28.6元，收報29.3元，跌4.56%；安踏（2020）見52周低79.35元，收報87.55元，升1.1%；寶勝國際（3813）見52周低0.7元，收報0.71元，跌8.97%；合景泰富（1813）見52周低2.34元，收報2.35元，跌10.98%；寶龍地產（1238）見52周低2.21元，收報2.22元，跌21.28%；萬科（2202）見52周低13.1元，收報13.18元，跌10.83%；融創（1918）見52周低3.63元，收報3.67元，跌17.34%；招商局置地（0978）見52周低0.65元，收報0.67元，跌9.46%；新城發展（1030）見52周低2.43元，收報2.46元，跌13.07%；世茂集團（0813）見52周低3.51元，收報3.56元，跌5.57%；雅居樂（3383）見52周低3.12元，收報3.14元，跌7.65%；奧園（3883）見52周低0.89元，收報0.89元，跌10.1%；旭輝（0884）見52周低2.64元，收報2.71元，跌22.35%；富力（2777）見52周低2.68元，收報2.69元，跌4.27%；金地商置（0535）見52周低0.61元，收報0.62元，跌11.43%；保利置業（0119）見52周低1.48元，收報1.5元，跌11.76%。

異動股

上升異動股，包括，瑞慈醫療（1526）收報0.8元，升19.4%；首創鉅大（1329）創上市新低，見0.58元，收報0.78元，升14.71%；銀建國際（0171）見52周低0.355元，收報0.48元，升7.87%；康健（3886）收報0.34元，升6.25%；維他奶（0345）收報13.1元，升5.82%；寶光實業（0084）創上市新低，見0.051元，收報0.055元，升5.77%；專業旅運（1235）收報0.185元，升5.71%；南戈壁（1878）收報1.16元，升5.45%；優品360（2360）收報1.24元，升5.08%；勵駿（1680）收報0.52元，升5.05%；築友智造（0726）見52周低0.56元，收報0.63元，升5%。

下跌異動股，包括，海吉亞醫療（6078）創上市新低，見16.2元，收報20.2元，跌30.1%；固生堂（2273）創上市新低，見14.86元，收報20.75元，跌28.08%；兗煤澳洲（3668）收報22元，跌26.67%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見6.89元，收報7.79元，跌24.81%；錦欣生殖（1951）創上市新低，見4.43元，收報5元，跌24.59%；閱文（0772）見52周低23元，收報23.65元，跌24.08%；旭輝（0884）見52周低2.64元，收報2.71元，跌22.35%；光大環境（0257）收報4.2元，跌21.93%；金輝（0137）收報1.05元，跌21.64%。

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