國內汽車經銷商永達汽車（3668）表示，今年將繼續重點布局新能源銷售市場，預計今年全年新能源汽車銷售達520萬輛，按年升56%，到2025年可達1000萬輛。被問及俄烏戰爭令電池原材料鎳供應受阻，會否影響汽車供應，永達汽車副總裁兼執行董事唐亮於業績記者會表示，該兩個國家均在汽車原材料方面存在供應端，前期透過溝通下，已啟動替補方案，在全球其他地方採取原材料供應商，但針對部分品牌供應產生短期切換波動，中長期而言，不會對傳統燃油汽車及電動車供應鏈產生顯著的影響。
問及近期國內爆發疫情對汽車銷售的影響，唐亮表示，以上海為例，在當局指引下門店照常營業，但今月用戶的出行，汽車交付，售後汽車維修會造成短期的不便。唐亮表示，疫情會對汽車銷售產生一定影響，但影響不太顯著及有限，只是在某些地區，如上海，其他地方的銷售保持正常，由2020年至今疫情零散個案對汽車銷售的影響是可控的，對3月及第一季度的銷售預測，與去年年底及今年年初的預測保持一致。
就晶片短缺方面，唐亮稱，晶片短缺對汽車供應的影響較疫情所產生的銷售影響更為大，晶片短缺持續至今年，今年全年銷售預期目標已包括晶片因素，以公司主要代理豪車品牌為主，各大品牌均將晶片集中生產在高盈利的車款上，以重點豪車品牌寶馬、保時捷的銷售保持在良好的增長範圍內。
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