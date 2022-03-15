問及近期國內爆發疫情對汽車銷售的影響，唐亮表示，以上海為例，在當局指引下門店照常營業，但今月用戶的出行，汽車交付，售後汽車維修會造成短期的不便。唐亮表示，疫情會對汽車銷售產生一定影響，但影響不太顯著及有限，只是在某些地區，如上海，其他地方的銷售保持正常，由2020年至今疫情零散個案對汽車銷售的影響是可控的，對3月及第一季度的銷售預測，與去年年底及今年年初的預測保持一致。

就晶片短缺方面，唐亮稱，晶片短缺對汽車供應的影響較疫情所產生的銷售影響更為大，晶片短缺持續至今年，今年全年銷售預期目標已包括晶片因素，以公司主要代理豪車品牌為主，各大品牌均將晶片集中生產在高盈利的車款上，以重點豪車品牌寶馬、保時捷的銷售保持在良好的增長範圍內。

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經

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