早前網傳內地同胞稱，疫情持續不下之際，香港的沙灘卻人潮洶湧，不少市民不顧風險仍前往遊玩。文中還拿深圳與香港比較，說同樣受疫情威脅的深圳，因此對香港市民的態度感到不滿。這則帖文隨後引起大陸網民熱議，並對香港市民作出批評。

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