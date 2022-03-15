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據報康文署將在周四圍封海灘

多份本地報章網站引述消息指，康文署將在周四（17日）進一步收緊限聚，屆時將會圍封海灘，不允許市民進入。消息指，該措施應與近日來多間媒體有關海灘的報道有關。

早前網傳內地同胞稱，疫情持續不下之際，香港的沙灘卻人潮洶湧，不少市民不顧風險仍前往遊玩。文中還拿深圳與香港比較，說同樣受疫情威脅的深圳，因此對香港市民的態度感到不滿。這則帖文隨後引起大陸網民熱議，並對香港市民作出批評。

 

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