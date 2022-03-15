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平安好醫生：2021年度虧損擴大至15.38億人幣 不派息

平安好醫生（1833）公布2021年底止全年度業績，期內收入按年增加6.8%，達到73.34億元（人民幣、下同）。但是因為持續進行戰略升級，在渠道、服務和能力方面加大費用投入，因此股東應佔虧損達15.38億元，按年增加62.2%，不派息。

截至2021年底，註冊用戶達4.23億，按年增加13.4%。累計諮詢量達12.69億人次，按年增加26.4%。過去12個月的付費用戶達3900萬人，付費用戶轉化率達24.8%，按年增加19.4個百分點。

在商城方面，期內錄得的訂單成交額（GMV）達到61.19億元，按年增加11.8%。公司的自有醫療團隊和AI輔助診療系統平台上積累的20個科室，共有超過4.8萬名內外部醫生團隊及健康師、營養師和心理諮詢師，全面覆蓋用戶的醫療和健康需求。O2O業務截至去年尾，合作醫院數超過3600家，其中超過50%為三甲醫院。

HMO（Health Maintenance Organization）業務方面，更協同平安集團，通過金融+醫療健康的服務組合共同打造「有溫度的金融」，為集團2.25億個人金融用戶提供差異化服務。

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