至於同系順豪物業（0219）去年純利錄6800萬元，而2020年為虧損1.72億元；全年收入料增長30%至40%。順豪控股（0253）去年則錄得純利3000萬元，全年收入同樣按年升30%至40%。

集團指，去年轉錄盈利主要由於酒店收入增加；集團由華大酒店及順豪物業持有的核心酒店業務去年有所提升，在7間本地酒店中有6間酒店已據政府規定擔任指定檢疫酒店，帶動客房價格得以靠穩於2020年價格之上。

華大酒店今日收報0.112元，跌1.75%；順豪物業收跌5.7%報1.16元；順豪控股則跌11%，至0.8元收市，創半年低位。

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