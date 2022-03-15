電子錢包AlipayHK表示，第五波疫情持續，學校提早放暑假，AlipayHK與「知書」APP在AlipayHK APP內免費提供1萬張電子讀書卡，每張電子讀書卡可換領超過200本電子書，讓小朋友能在今個悠長暑假宅家能增長知識。
AlipayHK表示，由明日起至4月28日，用戶在AlipayHK主界面進入優惠券專區點擊「去拎券」，或者「陪你居家抗疫」選擇商戶優惠券中「知書App兌換券」，即可免費領取電子讀書卡兌換碼。領取後，前往「知書」APP輸入AlipayHK的讀書卡兌換碼，即可換領超過200本電子書及有聲書，當中包括STEM讀物、中學生文學、兒童趣味百科、DSE補充練習等。
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日期：2022年3月22日 (星期二)
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截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)
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合辦：明報財經 及 王道財經