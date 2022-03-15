他指出，新的戰略方向，可以回應去年內地相關部門對互聯網醫療管理提出的新辦法之要求，集團更已經成於質控部門跟進。在開發B端業務，透過醫療加保險結合，建立醫療服務的資金池同時，亦提供了更豐富的醫療產品。另透過已建立好的家庭醫生網絡經線上、線下跟進。在建立基礎後，他不排除會進一步擴闊並與更多伙伴合作。至於股價從年內高位，最近跌至低位，他指出，這受到國內外、市場及行業看法等不同因素影響，他們會注重建立長期價值，並認為股價波動不反映公司的價值。資深副總裁兼首席財務官臧珞琦表示，集團會在市場低估公司價值時，並在維持良好財務及經營狀態下，用手上的儲備及現金流進行回購，此反映公司對未來經營的信心。

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