今年首2個月電廠累計售電量達到3,066.8萬兆瓦時，按年增加10.3%，其中，附屬風電場累計售電量達480.3萬兆瓦時，按年下降5.7%；附屬光伏電站累計售電量達到20.5萬兆瓦時，按年增加58.2%。

華潤電力今日收報12.72元，跌9.53%或1.34元，全日成交額為9.56億元。

其他報道

AlipayHK推電子讀書卡 學生可免費APP內索取200本電子書

豆瓣在部分應用商店已遭下架

中生製藥盈喜 料去年純利增超過4倍

中煤能源首2月煤銷量跌10.4%

華大酒店料去年虧轉盈賺6600萬 收入增最多五成

瑞銀財富管理仍看好中國科技股

卡森國際盈喜 料去年純利增最多1倍

稻香5分店明起恢復堂食及外賣自取

平安好醫生：2021年度虧損擴大至15.38億人幣 不派息

裕信CEO稱該行正在考慮退出俄羅斯業務

據報康文署將在周四圍封海灘

永達汽車：料國內疫情對汽車銷售影響有限 鎳供應問題已啟動替補方案

拋售中資股 恒指國指再成全球最差 恒指收市跌1116點 見6年收市低

晶片短缺 豐田暫停增產

高瓴否認爆倉2340億被清算 稱持倉僅468億

金沙母公司去年賣產套現露眉目 或劍指泰國

網信辦進駐豆瓣網 督促整改

FIS報告：料2025年電子錢包取代信用卡 為港首要電商支付方式

ESPRIT大換血 新CEO、CFO和電子及營銷總監上任

恒指曾跌逾1200點見近十年新低

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經