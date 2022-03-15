華潤電力（0836）公布，2月電廠售電量達到1,383.8萬兆瓦時，按年升21.6%，其中，附屬風電場售電量達到246.1萬兆瓦時，按年下降4.9%；附屬光伏電站售電量達到10.4萬兆瓦時，按年增加52.6%。
今年首2個月電廠累計售電量達到3,066.8萬兆瓦時，按年增加10.3%，其中，附屬風電場累計售電量達480.3萬兆瓦時，按年下降5.7%；附屬光伏電站累計售電量達到20.5萬兆瓦時，按年增加58.2%。
華潤電力今日收報12.72元，跌9.53%或1.34元，全日成交額為9.56億元。
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