在震雄集團（0057）長期投資的獨立股評人David Webb表示，對震雄的創辦人蔣震離世，感到難過。他指出，蔣震雖然已在4年前淡出震雄董事會，但是他有非常長及具建設性的人生閱歷，亦正是他，為戰後本港工業創下成功的故事之一人。
David Webb期望震雄的董事會，尤其是蔣震的女兒即主席兼集團總裁蔣麗苑，能夠推動業務再創高峰，令蔣老的傳奇得以繼續下去。當然他亦期望，公司在運用資產負債表方面，可以不用那麼保守。
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David Webb是以個人名義，持有震雄的股份，最新持股量達6%，為該股長期的股東之一。