David Webb期望震雄的董事會，尤其是蔣震的女兒即主席兼集團總裁蔣麗苑，能夠推動業務再創高峰，令蔣老的傳奇得以繼續下去。當然他亦期望，公司在運用資產負債表方面，可以不用那麼保守。

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日期：2022年3月22日 (星期二)

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立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經

David Webb是以個人名義，持有震雄的股份，最新持股量達6%，為該股長期的股東之一。