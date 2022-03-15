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香港中旅盈喜 料扭虧為盈賺不少於1.2億元

香港中旅（0308）發盈喜，料今年純利將錄不少於1.2億元，較2020年虧損3.91億元扭虧為盈。集團表示，錄得之利潤主要由於全資附屬公司港中旅（珠海）海泉灣有限公司錄得房地產銷售收入約13億元，及完成出售旅行社業務產生約2.3億元收益所致。