文章日期：2022年3月15日 19:14
香港中旅（0308）發盈喜，料今年純利將錄不少於1.2億元，較2020年虧損3.91億元扭虧為盈。集團表示，錄得之利潤主要由於全資附屬公司港中旅（珠海）海泉灣有限公司錄得房地產銷售收入約13億元，及完成出售旅行社業務產生約2.3億元收益所致。
香港中旅今日收報1.27元，跌6.62%或0.09元，全日成交額為1,570萬元。
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