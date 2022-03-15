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寰亞傳媒上半年虧損擴大至2351萬元

麗新系旗下寰亞傳媒（8075）公布今年1月底止中期業績，股東應佔虧損擴大達2351萬元；單季度亦虧損達1233.8萬元。期內不建議派中期息。該集團指，其在1月28日與豐德麗訂立2億元貸款協議，並已於1月31日提取7700萬元，須於2025年1月27日償還。

期內，寰亞傳媒團因為電視節目業務之收益增加，營業額因此按年大增2.09倍，達1.45億元。在傳媒及娛樂業務方面，期內舉辦及投資8場表演，按年增加7場，總收益共約789.8萬元，並發行6張專輯，按年增加1張，錄得營業額約1944.4萬元。公司管理25名藝人，錄得營業額約528.1萬元。

在電影及電視節目部門方面，共上映兩部電影《美國女孩》及《誤殺2》，錄得版權費及發行佣金收入之營業額約345.6萬元；自電視節目版權費、發行佣金及銷售電視節目產品錄得營業額約為1.09億元。公司亦指，連續劇《家族榮耀》自今年1月起開始於阿里巴巴優酷及無綫電視（TVB）播放，為兩大平台帶來令人滿意的收視率。寰亞擬稍後在疫情好轉時，舉辦馮允謙、林宥嘉及蔡琴之演唱會。

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