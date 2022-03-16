烏克蘭和俄羅斯周三將繼續談判，普京指責烏方領導人對解決衝突的態度並不認真。歐美逾萬枚反坦克飛彈運往烏克蘭，基輔開始延長宵禁，俄烏或陷入更嚴酷的城市作戰。美國經濟數據方面，2月PPI按年上漲10%，商品價格創下2009年以來最大月漲幅。紐約州製造業指標3月初意外降至2020年以來最低，遠遜預期緩解了市場對聯儲會大幅收緊貨幣政策的擔憂。道指曾升最多2.05%，連升2日，累計升600.15點；標指曾升最多2.35%；納指曾升最多3.12%。