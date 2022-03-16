烏克蘭和俄羅斯周三將繼續談判，普京指責烏方領導人對解決衝突的態度並不認真。歐美逾萬枚反坦克飛彈運往烏克蘭，基輔開始延長宵禁，俄烏或陷入更嚴酷的城市作戰。美國經濟數據方面，2月PPI按年上漲10%，商品價格創下2009年以來最大月漲幅。紐約州製造業指標3月初意外降至2020年以來最低，遠遜預期緩解了市場對聯儲會大幅收緊貨幣政策的擔憂。道指曾升最多2.05%，連升2日，累計升600.15點；標指曾升最多2.35%；納指曾升最多3.12%。
道瓊斯工業平均指數收漲599點，升幅1.82%，報33544點。標普500指數收漲89點，升幅2.15%，報4262點。納斯達克綜合指數收漲367點，或2.93%，報12948點。
微軟升3.87%，報287.15美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻70點，而雪佛龍跌5.06%，報158.28元，拖低道指55點。
科技股方面，蘋果收市報155.09元，升2.96%，谷歌母公司Alphabet收市報2583.96元，升2.57%，亞馬遜收市報2947.33元，升3.88%，Facebook收市報192.03元，升2.89%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.29%，報435點。德國DAX指數收跌0.09%，報13917點；法國CAC 40指數跌0.24%，報6355點；英國富時100指數收跌0.25%，報7175點。
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