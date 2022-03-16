moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

製造指標遠遜預期緩幣策收緊憂慮 道指升599點

烏克蘭和俄羅斯周三將繼續談判，普京指責烏方領導人對解決衝突的態度並不認真。歐美逾萬枚反坦克飛彈運往烏克蘭，基輔開始延長宵禁，俄烏或陷入更嚴酷的城市作戰。美國經濟數據方面，2月PPI按年上漲10%，商品價格創下2009年以來最大月漲幅。紐約州製造業指標3月初意外降至2020年以來最低，遠遜預期緩解了市場對聯儲會大幅收緊貨幣政策的擔憂。道指曾升最多2.05%，連升2日，累計升600.15點；標指曾升最多2.35%；納指曾升最多3.12%。

道瓊斯工業平均指數收漲599點，升幅1.82%，報33544點。標普500指數收漲89點，升幅2.15%，報4262點。納斯達克綜合指數收漲367點，或2.93%，報12948點。

微軟升3.87%，報287.15美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻70點，而雪佛龍跌5.06%，報158.28元，拖低道指55點。

科技股方面，蘋果收市報155.09元，升2.96%，谷歌母公司Alphabet收市報2583.96元，升2.57%，亞馬遜收市報2947.33元，升3.88%，Facebook收市報192.03元，升2.89%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.29%，報435點。德國DAX指數收跌0.09%，報13917點；法國CAC 40指數跌0.24%，報6355點；英國富時100指數收跌0.25%，報7175點。

 

 

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會 

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經

 