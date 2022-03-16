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俄烏消息更新 俄稱烏談判不認真 制裁拜登 退歐委會 德警告中國勿放棄「模棱兩可」立場

俄羅斯入侵烏克蘭持續，隔晚亦有多項消息，包括雙方談判情況、俄羅斯制裁美國總統拜登、俄羅斯退出正式退出歐洲委員會、德國警告中國不要投資俄羅斯。

俄烏談判方面，未有進展，克里姆林宮表示，俄羅斯總統普丁對歐洲理事會主席米歇爾說，烏克蘭在與莫斯科舉行的休戰談判中「沒有對尋求雙方都能接受的解決方案展現出認真的態度」。克里姆林宮周二在介紹兩位領導人通話情況時說，他們還討論了軍事行動和人道主義救濟措施。

而烏克蘭總統幕僚長的顧問Mykhailo Podolyak在Twitter表示，和俄羅斯代表團的談判存在「根本矛盾」，周三將繼續進行。「但仍有妥協餘地，」 Podolyak在會談結束後表示。

俄羅斯制裁拜登和布林肯等。俄羅斯外交部發表聲明說，對美國總統拜登、國務卿布林肯和國防部長奧斯汀等官員實施制裁，以反制美國的限制措施。被制裁者將被禁入俄羅斯，並被凍結在當地的任何資產。「如果符合我們的國家利益，我們不會拒絕維持官方關係」， 俄羅斯外交部說，制裁不會阻礙必要的高層接觸。

俄羅斯退出正式退出歐洲委員會，距這個人權組織表決驅逐俄羅斯僅數小時。俄羅斯在1996年加入該組織。委員會確認俄羅斯已經提交了退出的正式通知以及退出《歐洲人權公約》的意向。

德國警告中國不要投資俄羅斯。德國經濟部長Robert Habeck警告中國不要破壞西方對俄羅斯的制裁。Habeck周二在柏林的一個汽車行業活動上表示，如果北京放棄其「模棱兩可」的立場並轉而投資俄羅斯，「那麼這也會對我們與中國的關係產生影響」，還說「所有外交努力都是讓中國保持它模棱兩可的立場」。

 

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