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美國扣留李寧產品 涉使用朝鮮勞工

李寧（2331）製造的商品在美國港口遭到扣留，涉其供應鏈中使用朝鮮勞工。

美國海關和邊境保護局公布，針對李寧體育用品的行動於3月14日生效。 

美國海關表示，如果李寧公司在接到扣留通知後30天內提供明確和令人信服的證據，證明其商品不是由罪犯勞工、強迫勞工或受刑事制裁的契約勞工生產的，則某些李寧產品可以進入美國。它說，否則商品可能會被扣押和沒收。

多年來，朝鮮向俄羅斯和中國等地派遣了數以萬計的公民從事體力勞動。為該國每年賺取了過5億美元的外匯。於2017年聯合國呼籲停止這種做法以懲罰平壤的核試驗和彈道導彈試射時，約佔該國經濟的1.5%。

 

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