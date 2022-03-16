美國海關和邊境保護局公布，針對李寧體育用品的行動於3月14日生效。

美國海關表示，如果李寧公司在接到扣留通知後30天內提供明確和令人信服的證據，證明其商品不是由罪犯勞工、強迫勞工或受刑事制裁的契約勞工生產的，則某些李寧產品可以進入美國。它說，否則商品可能會被扣押和沒收。

多年來，朝鮮向俄羅斯和中國等地派遣了數以萬計的公民從事體力勞動。為該國每年賺取了過5億美元的外匯。於2017年聯合國呼籲停止這種做法以懲罰平壤的核試驗和彈道導彈試射時，約佔該國經濟的1.5%。

其他報道

俄烏消息更新 俄稱烏談判不認真 制裁拜登 退歐委會 德警告中國勿放棄「模棱兩可」立場

製造指標遠遜預期緩幣策收緊憂慮 道指升599點

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經