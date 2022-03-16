個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.53%，折合報308.51元；阿里巴巴（9988）升5.39%，折合報75.09元；美團（3690）升9.86%，折合報116.45元；匯控（0005）升0.37%，折合報49.38元；建行（0939）升0.71%，折合報5.53元。

道期現跌0.238%；標期現跌0.26%；納期現跌0.14%。日股現升0.75%，韓股現升0.71%，澳股現升0.94%。

紐油現跌0.23%或0.23美元，報96.21美元；布油現跌0.25%或0.25美元，報99.66美元；金價現升0.21%或4.08美元，報1922.02美元；美國10年期債息現跌0.24%或0.0053厘，報2.1384厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，電能實業（0006）、長建（1038）、華潤電力（0836）、晶苑國際（2232）、大酒店（0045）、金蝶（0268）、新秀麗（1910）、特步（1368）等。

美國扣留李寧（2331）產品，涉使用朝鮮勞工。

港交所（0388）旗下LME：周三恢復鎳合約交易，升跌波幅收窄至5%。

時富金融（0510）沽4.46萬股美團，帳面蝕380萬元。

寰亞傳媒（8075）上半年虧損擴大至2351萬元。

裕元工業（0551）去年虧轉盈賺近9億，派末期息0.2仙。

香港中旅（0308）盈喜，料扭虧為盈賺不少於1.2億元。

潤電（0836）2月售電量按年升21%。

平安好醫生（1833）：2021年度虧損擴大至15.38億人幣，不派息；已就實現新戰略方向作大投入，今後投入會越來越少。

中生製藥（1177）盈喜，料去年純利增超過4倍。

中煤能源（1898）首2月煤銷量跌10.4%。

華大酒店（0201）料去年虧轉盈賺6600萬，收入增最多五成。

卡森國際（0496）盈喜，料去年純利增最多1倍。

稻香（0573）5分店明起恢復堂食及外賣自取。

永達汽車（3668）：料國內疫情對汽車銷售影響有限，鎳供應問題已啟動替補方案。

其他報道

美國扣留李寧產品 涉使用朝鮮勞工

俄烏消息更新 俄稱烏談判不認真 制裁拜登 退歐委會 德警告中國勿放棄「模棱兩可」立場

製造指標遠遜預期緩幣策收緊憂慮 道指升599點

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經