moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港股ADR升379點 夜期高水447點 美期跌亞股升

美股上升，港股ADR升379點或2.02%，報18794點，夜期升547點或2.99%，報18862點，夜期高水447點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.53%，折合報308.51元；阿里巴巴（9988）升5.39%，折合報75.09元；美團（3690）升9.86%，折合報116.45元；匯控（0005）升0.37%，折合報49.38元；建行（0939）升0.71%，折合報5.53元。

道期現跌0.238%；標期現跌0.26%；納期現跌0.14%。日股現升0.75%，韓股現升0.71%，澳股現升0.94%。

紐油現跌0.23%或0.23美元，報96.21美元；布油現跌0.25%或0.25美元，報99.66美元；金價現升0.21%或4.08美元，報1922.02美元；美國10年期債息現跌0.24%或0.0053厘，報2.1384厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，電能實業（0006）、長建（1038）、華潤電力（0836）、晶苑國際（2232）、大酒店（0045）、金蝶（0268）、新秀麗（1910）、特步（1368）等。

美國扣留李寧（2331）產品，涉使用朝鮮勞工。

港交所（0388）旗下LME：周三恢復鎳合約交易，升跌波幅收窄至5%。

時富金融（0510）沽4.46萬股美團，帳面蝕380萬元。

寰亞傳媒（8075）上半年虧損擴大至2351萬元。

裕元工業（0551）去年虧轉盈賺近9億，派末期息0.2仙。

香港中旅（0308）盈喜，料扭虧為盈賺不少於1.2億元。

潤電（0836）2月售電量按年升21%。

平安好醫生（1833）：2021年度虧損擴大至15.38億人幣，不派息；已就實現新戰略方向作大投入，今後投入會越來越少。

中生製藥（1177）盈喜，料去年純利增超過4倍。

中煤能源（1898）首2月煤銷量跌10.4%。

華大酒店（0201）料去年虧轉盈賺6600萬，收入增最多五成。

卡森國際（0496）盈喜，料去年純利增最多1倍。

稻香（0573）5分店明起恢復堂食及外賣自取。

永達汽車（3668）：料國內疫情對汽車銷售影響有限，鎳供應問題已啟動替補方案。

 

其他報道

美國扣留李寧產品 涉使用朝鮮勞工

俄烏消息更新 俄稱烏談判不認真 制裁拜登 退歐委會 德警告中國勿放棄「模棱兩可」立場

製造指標遠遜預期緩幣策收緊憂慮 道指升599點

 

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會 

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經