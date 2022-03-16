《證券日報》引述多位經濟學家或策略官報導稱，目前A股估值水平處於歷史均值以下，後續應逐步聚焦基本面。從中國經濟基本面、市場流動性以及企業業績來看，未來多重利好因素將助力A股「突圍」。
報導引述Wind資訊數據顯示，截至3月15日，A股平均本益比為16.4倍，接近2019年年底水平
引述申萬宏源證券首席經濟學家楊成長表示，「目前A股已經調整到了一個相對合理的區間，對股市未來長期走勢堅定看好」。但專家認為，雖然影響A股走勢的因素已經充分反映，仍需要等待一些正向的催化劑。
其他報道
俄烏消息更新 俄稱烏談判不認真 制裁拜登 退歐委會 德警告中國勿放棄「模棱兩可」立場
王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會
日期：2022年3月22日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
售價：HK$450
「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400
立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm
截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務
合辦：明報財經 及 王道財經