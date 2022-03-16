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證券日報引專家稱A股已調整到合理區間

《證券日報》引述多位經濟學家或策略官報導稱，目前A股估值水平處於歷史均值以下，後續應逐步聚焦基本面。從中國經濟基本面、市場流動性以及企業業績來看，未來多重利好因素將助力A股「突圍」。

報導引述Wind資訊數據顯示，截至3月15日，A股平均本益比為16.4倍，接近2019年年底水平

引述申萬宏源證券首席經濟學家楊成長表示，「目前A股已經調整到了一個相對合理的區間，對股市未來長期走勢堅定看好」。但專家認為，雖然影響A股走勢的因素已經充分反映，仍需要等待一些正向的催化劑。

 

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