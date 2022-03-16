報導引述Wind資訊數據顯示，截至3月15日，A股平均本益比為16.4倍，接近2019年年底水平

引述申萬宏源證券首席經濟學家楊成長表示，「目前A股已經調整到了一個相對合理的區間，對股市未來長期走勢堅定看好」。但專家認為，雖然影響A股走勢的因素已經充分反映，仍需要等待一些正向的催化劑。

其他報道

港股ADR升379點 夜期高水447點 美期跌亞股升

美國扣留李寧產品 涉使用朝鮮勞工

俄烏消息更新 俄稱烏談判不認真 制裁拜登 退歐委會 德警告中國勿放棄「模棱兩可」立場

製造指標遠遜預期緩幣策收緊憂慮 道指升599點

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經