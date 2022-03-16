恒指今早高開540點或2.94%，報18956點，成交金額50億元；國指今早高開234點或3.83%，報6358點，是2021年7月29日後最大升幅，當日升幅為4.08%。恒生科技指數開市報3689點，升6.26%，是2021年8月24日後最大升幅，當日升幅為7.06%。
藍籌60隻升，5隻下跌，1隻無升跌。中生製藥（1177）升7.89%，報4.1元，是升幅最大的藍籌，中電（0002）跌0.65%，報76.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報146.7元，升14.97%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報13.04元，無升跌。
恒指續低於主要平均線，最近為10天線(20517.07點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4262.41點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，電能實業（0006）開市報50.4元，升0.4%。長建（1038）開市報50.6元，升0.3%。華潤電力（0836）開市報13.4元，升5.35%。晶苑國際（2232）開市報2.4元，升6.67%。大酒店（0045）無成交，報7.56元。金蝶（0268）開市報13.04元，無升跌。新秀麗（1910）開市報13.18元，升4.94%。特步（1368）開市報8.8元，升7.84%。
美國扣留李寧（2331）產品，涉使用朝鮮勞工。開市報49.3元，跌3.24%。
港交所（0388）旗下LME：周三恢復鎳合約交易，升跌波幅收窄至5%。開市報331元，升2.67%。
時富金融（0510）沽4.46萬股美團，帳面蝕380萬元。無成交，報0.245元。
寰亞傳媒（8075）上半年虧損擴大至2351萬元。無成交，報0.83元。
裕元工業（0551）去年虧轉盈賺近9億，派末期息0.2仙。開市報11.04元，升0.55%。
香港中旅（0308）盈喜，料扭虧為盈賺不少於1.2億元。無成交，報1.27元。
潤電（0836）2月售電量按年升21%。開市報13.4元，升5.35%。
平安好醫生（1833）：2021年度虧損擴大至15.38億人幣，不派息；已就實現新戰略方向作大投入，今後投入會越來越少。開市報16.3元，升3.56%。
中生製藥（1177）盈喜，料去年純利增超過4倍。開市報4.1元，升7.89%。
中煤能源（1898）首2月煤銷量跌10.4%。開市報4.31元，升3.11%。
華大酒店（0201）料去年虧轉盈賺6600萬，收入增最多五成。無成交，報0.112元。
卡森國際（0496）盈喜，料去年純利增最多1倍。開市報0.58元，無升跌。
稻香（0573）5分店明起恢復堂食及外賣自取。無成交，報0.74元。
永達汽車（3668）：料國內疫情對汽車銷售影響有限，鎳供應問題已啟動替補方案。無成交，報22元。
破底股包括，德林國際（1126）見52周低2.05元，開市報2.05元，跌2.38%；中國高速傳動（0658）見52周低4.08元，開市報4.08元，跌0.24%。
異動股
上升異動股，包括，中原建業（9982）開市報0.92元，升15%；嗶哩嗶哩（9626）開市報146.7元，升14.97%；新東方（9901）開市報7.76元，升14.96%；騰盛博藥（2137）開市報9.63元，升14.92%；萬國數據（9698）開市報21.9元，升14.78%；攜程集團（9961）開市報144.5元，升14.5%；蔚來集團（9866）開市報124.9元，升13.96%；理想汽車（2015）開市報78.5元，升13.6%。
下跌異動股，包括，佳兆業美好（2168）見52周低6.4元，開市報6.4元，跌13.51%；李寧（2331）開市報49.3元，跌3.24%；大唐集團（2117）開市報3.66元，跌2.4%；德林國際（1126）見52周低2.05元，開市報2.05元，跌2.38%；置富（0778）開市報6.81元，跌1.73%；美瑞健康國際（2327）開市報0.33元，跌1.49%；中國利郎（1234）開市報3.82元，跌1.04%；順豐房託（2191）開市報3.07元，跌0.97%。
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