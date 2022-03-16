moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指高開540點 科指升6.26% 創近7個月最大升幅 李寧跌3.24%

恒指今早高開540點或2.94%，報18956點，成交金額50億元；國指今早高開234點或3.83%，報6358點，是2021年7月29日後最大升幅，當日升幅為4.08%。恒生科技指數開市報3689點，升6.26%，是2021年8月24日後最大升幅，當日升幅為7.06%。

藍籌60隻升，5隻下跌，1隻無升跌。中生製藥（1177）升7.89%，報4.1元，是升幅最大的藍籌，中電（0002）跌0.65%，報76.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報146.7元，升14.97%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報13.04元，無升跌。

恒指續低於主要平均線，最近為10天線(20517.07點)。科指續低於主要平均線，最近為10天線(4262.41點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，電能實業（0006）開市報50.4元，升0.4%。長建（1038）開市報50.6元，升0.3%。華潤電力（0836）開市報13.4元，升5.35%。晶苑國際（2232）開市報2.4元，升6.67%。大酒店（0045）無成交，報7.56元。金蝶（0268）開市報13.04元，無升跌。新秀麗（1910）開市報13.18元，升4.94%。特步（1368）開市報8.8元，升7.84%。

美國扣留李寧（2331）產品，涉使用朝鮮勞工。開市報49.3元，跌3.24%。

港交所（0388）旗下LME：周三恢復鎳合約交易，升跌波幅收窄至5%。開市報331元，升2.67%。

時富金融（0510）沽4.46萬股美團，帳面蝕380萬元。無成交，報0.245元。

寰亞傳媒（8075）上半年虧損擴大至2351萬元。無成交，報0.83元。

裕元工業（0551）去年虧轉盈賺近9億，派末期息0.2仙。開市報11.04元，升0.55%。

香港中旅（0308）盈喜，料扭虧為盈賺不少於1.2億元。無成交，報1.27元。

潤電（0836）2月售電量按年升21%。開市報13.4元，升5.35%。

平安好醫生（1833）：2021年度虧損擴大至15.38億人幣，不派息；已就實現新戰略方向作大投入，今後投入會越來越少。開市報16.3元，升3.56%。

中生製藥（1177）盈喜，料去年純利增超過4倍。開市報4.1元，升7.89%。

中煤能源（1898）首2月煤銷量跌10.4%。開市報4.31元，升3.11%。

華大酒店（0201）料去年虧轉盈賺6600萬，收入增最多五成。無成交，報0.112元。

卡森國際（0496）盈喜，料去年純利增最多1倍。開市報0.58元，無升跌。

稻香（0573）5分店明起恢復堂食及外賣自取。無成交，報0.74元。

永達汽車（3668）：料國內疫情對汽車銷售影響有限，鎳供應問題已啟動替補方案。無成交，報22元。

破底股方面

破底股包括，德林國際（1126）見52周低2.05元，開市報2.05元，跌2.38%；中國高速傳動（0658）見52周低4.08元，開市報4.08元，跌0.24%。

異動股

上升異動股，包括，中原建業（9982）開市報0.92元，升15%；嗶哩嗶哩（9626）開市報146.7元，升14.97%；新東方（9901）開市報7.76元，升14.96%；騰盛博藥（2137）開市報9.63元，升14.92%；萬國數據（9698）開市報21.9元，升14.78%；攜程集團（9961）開市報144.5元，升14.5%；蔚來集團（9866）開市報124.9元，升13.96%；理想汽車（2015）開市報78.5元，升13.6%。

下跌異動股，包括，佳兆業美好（2168）見52周低6.4元，開市報6.4元，跌13.51%；李寧（2331）開市報49.3元，跌3.24%；大唐集團（2117）開市報3.66元，跌2.4%；德林國際（1126）見52周低2.05元，開市報2.05元，跌2.38%；置富（0778）開市報6.81元，跌1.73%；美瑞健康國際（2327）開市報0.33元，跌1.49%；中國利郎（1234）開市報3.82元，跌1.04%；順豐房託（2191）開市報3.07元，跌0.97%。

 

其他報道

證券日報引專家稱A股已調整到合理區間

港股ADR升379點 夜期高水447點 美期跌亞股升

美國扣留李寧產品 涉使用朝鮮勞工

俄烏消息更新 俄稱烏談判不認真 制裁拜登 退歐委會 德警告中國勿放棄「模棱兩可」立場

製造指標遠遜預期緩幣策收緊憂慮 道指升599點

 

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會 

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經