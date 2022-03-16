恒指今早高開540點或2.94%，報18956點，成交金額50億元；國指今早高開234點或3.83%，報6358點，是2021年7月29日後最大升幅，當日升幅為4.08%。恒生科技指數開市報3689點，升6.26%，是2021年8月24日後最大升幅，當日升幅為7.06%。