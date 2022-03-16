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新世界K11進軍內地物管  投得上海浦東商業項目

新世界（0017）旗下K11集團宣布，投得上海金橋地鐵上蓋項目商業部份管理服務的項目，正式進軍內地輕資產管理（物業管理）市場，擬將項目建設成以文化藝術為主題的K11 Select品牌商場，預計集團在2023年底前商業管理輕資產項目將增至10個。

K11創辦人鄭志剛表示，K11集團首創的文化零售概念，持續為集團帶來可觀回報，相信上海金橋K11 Select項目將成為集團另一個文化零售新地標，並以此為起點，把輕資產業務延伸至全國各個城市。

K11新中標項目地塊總佔地面積約42萬平方米， 處於地鐵9號綫、12號綫換乘站金海路站及14號綫桂橋路站三軌交地鐵上蓋。上海金橋K11 Select也將與現有的上海K11 購物藝術中心以及規劃中的淮海中路專案，發揮協同效應。

 

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