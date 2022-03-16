港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌0.8點子至0.26536%。
港元現報7.8255元升值26點子，曾貶值最多4點子，報7.8285元，亦曾升值最多50點子，報7.8231元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.45點子至0.0472%；1星期HIBOR升1.42點子至0.08458%；2星期HIBOR升0.85點子至0.12768%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.43點子至0.5756%；6個月期HIBOR升3.41點子至0.89304%；12個月期HIBOR升6.21點子至1.41244%。
美元指數現報98.875貶值0.222點或0.22%。
美元1個月期LIBOR報0.43057%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1652%，終止連續1日擴闊，利差是2022年3月14日後最低，當日差距為-0.1666%。
對上一次終止連續1日擴闊，是2022年3月08日，當日利差報-0.0793%。
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