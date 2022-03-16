港元現報7.8255元升值26點子，曾貶值最多4點子，報7.8285元，亦曾升值最多50點子，報7.8231元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.45點子至0.0472%；1星期HIBOR升1.42點子至0.08458%；2星期HIBOR升0.85點子至0.12768%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.43點子至0.5756%；6個月期HIBOR升3.41點子至0.89304%；12個月期HIBOR升6.21點子至1.41244%。

美元指數現報98.875貶值0.222點或0.22%。

美元1個月期LIBOR報0.43057%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1652%，終止連續1日擴闊，利差是2022年3月14日後最低，當日差距為-0.1666%。

對上一次終止連續1日擴闊，是2022年3月08日，當日利差報-0.0793%。

其他報道

新世界K11進軍內地物管 投得上海浦東商業項目

惠譽：若用盧布支付美元票息 俄羅斯將構成違約

沙特考慮接受人民幣買油 分析稱只具象徵性意義

騰盛博藥：新冠藥獲衛健委納入治療方案 正推進藥品生產及供應

俄羅斯央行宣布停購黃金 以滿足家庭需求

內地調整新冠診療方案及批准治療藥 騰盛博藥曾升36%

澳洲為國內稀土項目提供資金 挑戰中國主導地位

滬深三大指數今早向上 人行零投放零回籠

恒指高開540點 科指升6.26% 創近7個月最大升幅 李寧跌3.24%

證券日報引專家稱A股已調整到合理區間

港股ADR升379點 夜期高水447點 美期跌亞股升

美國扣留李寧產品 涉使用朝鮮勞工

俄烏消息更新 俄稱烏談判不認真 制裁拜登 退歐委會 德警告中國勿放棄「模棱兩可」立場

製造指標遠遜預期緩幣策收緊憂慮 道指升599點

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經