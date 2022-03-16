華潤電力（0836）公布去年全年業績，淨利潤15.93億港元，按年跌79%，每股基本盈利為0.33元，末期股息0.045元，全年股息0.295元，派息率為89%。
若以人民幣計量，年內公司淨利潤為13.67億元人民幣，按年跌79.8%。
期內，集團營業額897.99億元，按年升29.11%。去年集團可再生能源業務核心利潤貢獻為83.81億元，火電業務核心虧損59.42億元。
集團去年年附屬電廠售電量為177,300吉瓦時，按年升14.4%，其中風電場和光伏電站的售電量分別較2020年顯著上漲57.8%和63.2%，附屬火電廠售電量上升7.5%。集團指，2022年新增風電和光伏項目併網容量目標為6,300兆瓦。
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