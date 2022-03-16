若以人民幣計量，年內公司淨利潤為13.67億元人民幣，按年跌79.8%。

期內，集團營業額897.99億元，按年升29.11%。去年集團可再生能源業務核心利潤貢獻為83.81億元，火電業務核心虧損59.42億元。

集團去年年附屬電廠售電量為177,300吉瓦時，按年升14.4%，其中風電場和光伏電站的售電量分別較2020年顯著上漲57.8%和63.2%，附屬火電廠售電量上升7.5%。集團指，2022年新增風電和光伏項目併網容量目標為6,300兆瓦。

其他報道

瑞銀下調中國經濟增長預測至5%

滬指半日向上 惟未能企穩3100點

央視爆制作酸菜亂象 康師傅曾跌15%

馬斯克再向普京「下戰書」：若害怕打架 我同意只用左手

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止2連升

新世界K11進軍內地物管 投得上海浦東商業項目

惠譽：若用盧布支付美元票息 俄羅斯將構成違約

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經