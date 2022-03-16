公司指，企業基本面沒有變，資產儲備良好，必須要加快推動各項措施解決好當前流動性困難，當前核心任務是保障經營，加快銷售、促進回籠、保證生產，正在多措並舉化解階段性壓力，確保交樓交付按期按質量完成。

針對資本市場關注的相關債券問題，要重視境內外金融合作機構及投資人的利益，積極跟境內外金融合作機構及投資者溝通交流，公平對待。公司指堅決不逃廢債務，要全力盤活處置資產、解決當前流動性困難，企業有決心、有信心化解接下來的債務風險問題。

龍光地產曾升最多9.77%，是2022年3月15日後最大升幅，當日升幅為10.88%。半日收報1.36元，升2.26%。

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