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大酒店去年淨虧損收窄至1.2億 不派息

大酒店（0045）公布，截至去年12月底止，集團全年淨虧損錄1.2億元，較2020年虧損19.4億元大幅收窄。每股虧損為0.07元，不派息。

集團去年收入達34.61億元，按年增長28%；其中EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）為3.94億元，而2020年則為虧損6100萬元。

按業務劃分，集團去年酒店分部收入錄22.63億元，按年上升42%。當中香港半島酒店收入為7.28億元，按年增加21%；年內酒店出租率和平均房租則分別按年升11個百分點，以及增長2%。

至於去年會所與服務分部收益同樣按年升47%，至5億元。不過，商用物業分部收入為6.98億元，較2020年回落10%。

大酒店中午收報7.81元，升3.31%。

 

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