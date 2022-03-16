集團去年收入100.13億元，按年升22.5%，經營溢利13.96億元，按年升51.1%，其中鞋履收入錄59.28億元，按年增加17.5%；服裝收入錄38.87億元，按年增加31.2%；配飾收入錄1.98億元，按年增加22.5%。

特步主品牌收入增長強勁，創下88.41億元的紀錄，按年升24.5%。主要由2021年下半年超過34%的收入增長所推動，相較2021年上半年的12.4%有顯著增長，毛利率提升至41.7%，按年增加2.6個百分點。

特步預計2025年，特步主品牌收入目標為200億元，而四個新品牌的收入目標則為40億元。

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