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國務院穩市場 恒指升9%曾上2萬關 科指升21% 京東升34% ATM升逾22%

國務院開會穩市場，恒指、科指即大幅抽升，恒指曾升最多9.06%，重上20000關，是2008年10月30日後最大升幅，當日升幅為12.82%。科指曾升最多21.54%，是創有記錄以來最大升幅。

23隻藍籌升幅逾一成，升幅最多的全是科技股，其中京東（9618）曾升最多34.65%，是創上市以來最大升幅，現報214.4元，升32.43%。

騰訊（0700）騰訊（0700）曾升最多24.43%，是2006年5月25日後最大升幅，當日升幅為26.45%，現報364.4元，升22.28%。

阿里巴巴（9988）曾升最多25.61%，是創上市以來最大升幅，現報88.65元，升24.42%。

美團（3690）曾升最多32.92%，是創上市以來最大升幅，現報136.5元，升28.77%。

 

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