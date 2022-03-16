moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

fb母企Meta涉違隱私條例 遭歐盟罰款1700萬歐元

Facebook母公司Meta被歐盟罰款1700萬歐元（約1.46億港元），原因是它未能阻止Facebook平台在2018年發生的一系列數據洩露事件，違反歐盟的隱私規則。

歐盟隱私監管機構據愛爾蘭數據保護委員會表示，發現Facebook未能就事件採取適當的技術及組織上的措施。

2018年，Facebook成為歐盟《通用數據保護條例》(General Data Protection Regulation)的首個測試案例，愛爾蘭監管機構宣布對一宗影響逾5000萬個賬戶的違規事件展開調查。

Meta在一份聲明中表示，這次罰款是關於公司2018年的記錄保存做法，並已作出更新，而非未能保護用戶的訊息。

 

其他報道

寶龍：已悉數存入用於贖回人民幣債券的資金

瑞銀花旗財富管理客戶 據報因中國科技股重挫而被追加保證金

富士康：深圳工廠採閉環系統後獲准恢復營業

國務院開會穩定資本市場 撐境外上市 談中概股、平台治理、香港 恒指升逾5.7% 科指升逾12%

大酒店去年淨虧損收窄至1.2億 不派息

 

 

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會 

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經