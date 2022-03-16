Facebook母公司Meta被歐盟罰款1700萬歐元（約1.46億港元），原因是它未能阻止Facebook平台在2018年發生的一系列數據洩露事件，違反歐盟的隱私規則。
歐盟隱私監管機構據愛爾蘭數據保護委員會表示，發現Facebook未能就事件採取適當的技術及組織上的措施。
2018年，Facebook成為歐盟《通用數據保護條例》(General Data Protection Regulation)的首個測試案例，愛爾蘭監管機構宣布對一宗影響逾5000萬個賬戶的違規事件展開調查。
Meta在一份聲明中表示，這次罰款是關於公司2018年的記錄保存做法，並已作出更新，而非未能保護用戶的訊息。
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