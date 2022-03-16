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英國首相訪問阿聯酋和沙特 冀提高石油產量

英國首相約翰遜訪問阿聯酋和沙特，冀提高石油產量，緩解俄羅斯入侵烏克蘭造成的能源價格壓力。紐油現升2.13%或2.06美元，報98.5美元；布油現升2.88%或2.88美元，報102.79美元。

約翰遜在聲明中表示，「世界必須擺脫俄羅斯的碳氫化合物，給痴迷油氣的普京斷奶」，「沙特和阿聯酋是這項努力的關鍵國際伙伴。我們將與他們合作，以確保地區安全，支持人道主義救濟工作，並在較長時間內穩定全球能源市場」。

較早前，英國表示計劃到年底之前逐步淘汰進口俄羅斯石油，同時也考慮減少從俄羅斯的天然氣進口。

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