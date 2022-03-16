約翰遜在聲明中表示，「世界必須擺脫俄羅斯的碳氫化合物，給痴迷油氣的普京斷奶」，「沙特和阿聯酋是這項努力的關鍵國際伙伴。我們將與他們合作，以確保地區安全，支持人道主義救濟工作，並在較長時間內穩定全球能源市場」。

較早前，英國表示計劃到年底之前逐步淘汰進口俄羅斯石油，同時也考慮減少從俄羅斯的天然氣進口。

其他報道

fb母企Meta涉違隱私條例 遭歐盟罰款1700萬歐元

國務院穩市場 恒指升9%曾上2萬關 科指升21% 京東升34% ATM升逾22%

寶龍：已悉數存入用於贖回人民幣債券的資金

瑞銀花旗財富管理客戶 據報因中國科技股重挫而被追加保證金

富士康：深圳工廠採閉環系統後獲准恢復營業

國務院開會穩定資本市場 撐境外上市 談中概股、平台治理、香港 恒指升逾5.7% 科指升逾12%

大酒店去年淨虧損收窄至1.2億 不派息

特步國際去年多賺77% 末期息13.5仙

龍光：堅決化解短期流動性風險

華潤電力少賺79% 末期息0.045元

恒指半日升460點 曾升3.5%逾年半最大升幅 科指曾升7.34%

瑞銀下調中國經濟增長預測至5%

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經