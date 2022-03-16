虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB）宣佈，與虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）合作，Bowtie中小企客戶成功於PAOB申請企業分期貸款，可獲全數回贈第一期貸款利息，貸款額為200萬元，利息按日計算，免手續費之餘，提早還款更免罰款；而合資格PAOB中小企客戶成功於Bowtie申請指定健康服務，更可獲1200元 HKTVmall現金券 。
合資格客戶於推廣期內，今日起至6月30日成功提取指定貸款，可獲得首期還款期中利息支出的全額利息回贈。
指定健康服務則包括，Bowtie為中小企而設的健康服務，但不限於診所服務、身體檢查、全面眼科視光檢查、營養師咨詢、疫苗注射、醫療保障等，照顧員工的醫療需要。
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